Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

Valores estavam sendo transportados dentro do tênis da motorista de um Gol. Foto: Divulgação/PRF Valores estavam sendo transportados dentro do tênis da motorista de um Gol. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Na tarde desta segunda-feira (2), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, com apoio da BM (Brigada Militar), 35 mil dólares sem procedência na BR 472, em São Borja, que estavam sendo transportados dentro do tênis da motorista de um Gol.

Durante ações de combate aos crimes transfronteiriços, após abordagem a um Gol que chegava em São Borja pela BR 472, os agentes federais perceberam o nervosismo do casal que ocupava o veículo, os quais alegavam que estavam retornando de Itaqui. Em buscas no interior do veículo e no passageiro, um homem de 25 anos, nada foi encontrado. Com o apoio de uma policial militar feminina, foi encontrada, no tênis da condutora, a quantia de 35 mil dólares, em notas de 100 dólares, valor superior a 150 mil reais.

A mulher, de 28 anos, não soube explicar a origem do dinheiro, recusando-se a informar de onde trazia e para quem entregaria a quantia. O casal, residente em São Borja, foi encaminhado, com o dinheiro e o veículo, à polícia judiciária local para o registro da ocorrência.

