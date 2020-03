Dicas de O Sul Secretaria Estadual da Cultura tem programação especial no Mês da Mulher

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

Pintura de Ilse Paim integra a exposição Black Brazil Art e será apresentada no Museu da Comunicação. Foto: Divulgação Sedac Pintura de Ilse Paim integra a exposição Black Brazil Art e será apresentada no Museu da Comunicação. (Foto: Divulgação Sedac) Foto: Divulgação Sedac

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher (8 de março), cinco instituições da Sedac (Secretaria da Cultura) do RS promoverão oficinas, exposições fotográficas, performances e rodas de conversa para debater feminismo, invisibilidade e assédio. São elas: Teatro de Arena, Margs (Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli), Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, Cinemateca Paulo Amorim e Museu do Carvão. A programação é gratuita e não requer agendamento.

Construir uma cultura de paz, com igualdade, tolerância e respeito às diferenças, é o que se pretende com a agenda que começa na capital nesta terça-feira (3), adianta a assessora de Diversidade da Sedac, Gabriella Meindrad. “É preciso sensibilizar acerca da violência contra a mulher, do aumento do número de feminicídios no Estado, do assassinato sistemático de travestis e transexuais motivado pelo ódio e pela intolerância”, afirma Gabriella. “Repensar e ressignificar o papel da mulher na sociedade, utilizando a cultura como meio para o empoderamento e o combate ao sistema patriarcal, racista, sexista e transfóbico.”

Para a assessora de Culturas Populares, Tradição e Folclore da Sedac, Maria Marques, o Dia Internacional da Mulher vai muito além das comemorações de 8 de março. “É uma data de reflexão, de luta permanente na construção de políticas públicas sociais, culturais, raciais, de gênero e de direitos humanos. É uma data para lembrar a importância das mulheres terem direitos, porque, apesar dos avanços em vários setores, ainda há muito para ser conquistado”, disse.

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (rua dos Andradas, 959), em Porto Alegre

3 a 7 de março – exposição “Mulheres (In)visíveis”, com visita mediada às 11h. A mostra apresenta obras do acervo da Bienal Black Brazil Art.

9 de março, 13h30 – homenagem às mulheres que dedicaram suas vidas ao compromisso de preservar a memória da comunicação gaúcha.

13 de março, 14h – roda de conversa “Mulheres, comunicação e assédio”.

Margs (Praça da Alfândega, s/nº), em Porto Alegre

3, 10 e 17 de março, 16h – encontros motivados pela mostra “Mulheres artistas: questões atuais – Interseccionalidade”. A atividade propõe uma reflexão sobre a necessidade de se pensar em feminismos no plural e discutir questões pertinentes à condição das mulheres na atualidade. O ciclo ocorre no auditório do museu. As vagas são preenchidas por ordem de chegada e limitadas a 60 lugares. Contatos podem ser feitos pelo e-mail comunicacao@margs.rs.gov.br ou pelo telefone (51) 3286-3145.

Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835 – Escadaria do Viaduto), em Porto Alegre

8 de março, 15h – festa de abertura e Cine Escadaria.

9 de março, 14h – oficina “Ela”.

9 de março, 17h – intervenção “Cartas para nós”

9 de março, 20h – apresentações teatrais.

10 a 13 de março, das 20h às 22h – intervenções culturais com diferentes temáticas: Música (10/3); Dança (11/3); Escrita e Poesia (12/3); Circo (13/3).

14 de março, das 9h às 17h – oficinas.

14 de março, 19h – encerramento da programação com o Festival Eva Diva.

Cinemateca Paulo Amorim, no térreo da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), em Porto Alegre

17 de março, às 19h30 – exibição, seguida de debate, do filme “Uma mulher fantástica”.

18 de março, às 19h30 – exibição, seguida de debate, do filme “Estrelas além do tempo”.

Interior

Arroio dos Ratos

Museu Estadual do Carvão (Rua Profª Silvana Narvaez, 61)

9 de março, 14h – palestra “Cuidados na melhor idade – Dia de Beleza”, com profissionais voluntárias. Público alvo: clubes de mães.

11 de março, 19h – roda de conversa “A mulher empreendedora na sociedade”, mediação da diretora do museu, Jordana Bortolotti, em parceria com a coach empresarial Bruna Cifuentes. Público alvo: empresárias da região.

12 de março, 19h – palestra “Atividade física e qualidade de vida”, com Tuane Tassoni, empresária e profissional de educação física, e Vivian Tassoni, psicóloga e criadora do grupo Pense Magro.

Sobradinho

Programação do Mês da Mulher vai de 2 a 11 de março, com exposições e debates sobre o protagonismo feminino.

Carlos Barbosa

De 4 a 31 de março.

Programação: acesse http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/noticias/mes-de-marco-com-programacao-especial-para-as-mulheres-barbosenses/12848

São Vendelino

6 de março, às 19h30 – Secretaria da Saúde e Assistência Social promove a palestra “Alimentação e saúde”, com sorteio de brindes e confraternização.

Programação: acesse https://www.saovendelino.rs.gov.br/noticias/index/774

Dois Irmãos

6 e 8 de março – debate “O papel da mulher”, evidenciando suas lutas diárias.

Programação: acesse https://doisirmaos.atende.net/#!/tipo/noticia/valor/4449

Alegrete

22ª Semana Municipal da Mulher.

8 de março, a partir das 11h – “Domingo na Praça Nova”. Exposições fotográficas, atividades artísticas, culturais e gastronômicas.

São Luiz Gonzaga

7 de março, a partir das 8h30 – 1ª Cavalgada da Mulher Missioneira.

4º Fórum Internacional Violência de Gênero.

Programação: acesse https://www.saoluizgonzaga.rs.gov.br/site/noticias/secretaria-de-turismo-e-cultura/47684-1-cavalgada-da-mulher-missioneira-ocorre-no-dia-7-de-marco

São Pedro do Sul

10 de março, às 19h – “CineMulher com debate” e exposição fotográfica de mulheres a partir do acervo do Museu Histórico Fernando Ferrari. A intenção é dar visibilidade às personagens que foram importantes para a construção do município que completa 95 anos no dia 22 de março.

Garibaldi

Programação dedicada às mulheres ocorre durante todo o mês de março.

Programação: acesse http://www.garibaldi.rs.gov.br/a-cidade/calendario-de-eventos/2020/3/#e_programacao-do-mes-da-mulher—10-edicao

