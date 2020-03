Polícia Policiais Federais recebem equipamentos de proteção individual para enfrentar o novo coronavírus

30 de março de 2020

(Foto: Reprodução)

A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) solicitou por condições seguras de trabalho para o pessoal de portos, aeroportos e postos de fronteira. Os equipamentos de proteção individual (EPIs), como máscaras, luvas e álcool em gel já começaram a ser distribuídos.

Há poucos dias, a Fenapef foi informada de que 210 mil máscaras, 210 mil pares de luvas, 3.783 frascos de 500 ml de álcool em gel já foram adquiridos pela Polícia Federal para ser distribuídos prioritariamente ao pessoal que trabalha em aeroportos e postos de fronteiras. Alguns sindicatos, como Pará e Goiás, já providenciaram aquisição por conta própria, para evitar atrasos na entrega e exposição desnecessária ao vírus.

“Nossa preocupação é garantir a saúde do pessoal que está mais exposto ao vírus e o Departamento de Polícia Federal está nos apoiando muito nisso”, disse o presidente da Fenapef, Luís Antônio Boudens. “Agora, precisamos do envolvimento da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e do Governo Federal na padronização das ações de prevenção nos aeroportos, para tentar proteger o pessoal de ponta”, acrescentou.

