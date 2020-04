Um policial militar da reserva matou a sua companheira, de 65 anos, com um tiro, no início da manhã desta sexta-feira (17), em uma residência na avenida Bento Gonçalves, no bairro Partenon, na Zona Leste de Porto Alegre.

O criminoso manteve a mulher como refém antes de matá-la na casa onde os dois moravam. A polícia foi acionada por vizinhos do casal, que ouviram os disparos, e montou um cerco no local.

Após cometer o crime, o homem tentou se matar. Ele foi hospitalizado em estado grave. Uma pistola foi apreendida, segundo a Brigada Militar. A motivação do assassinato está sendo investigada.

Em razão da ocorrência, o trânsito foi bloqueado nos dois sentidos de um trecho da avenida Bento Gonçalves. Por volta das 9h30min, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) liberou o tráfego na via.