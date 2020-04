Geral Porto Alegre inclui livros na cesta básica para profissionais da cultura

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

Coordenação de Literatura e Humanidades da SMC incluiu um item especial nas 50 cestas doadas nesta semana: livros. Foto: SMC/PMPA/Divulgação

A Prefeitura de Porto Alegre já entregou mais de duas toneladas de alimentos para trabalhadores da cultura. Realizada pela Secretaria Municipal da Cultura (SMC) em parceria com a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) e entidades da categoria, a campanha busca reduzir os impactos da pandemia de coronavírus no setor. Para comemorar esta marca, a Coordenação de Literatura e Humanidades da SMC incluiu um item especial nas 50 cestas doadas nesta semana: livros.

Um total de 100 livros foi distribuído, com duas obras em cada cesta: uma de literatura adulta e outra de literatura infantojuvenil. Entre as públicações, títulos de Luis Fernando Verissimo, Martha Medeiros, Tchekhov, Pedro Bandeira, Sergio Napp, Juremir Machado e Fernando Pessoa. O músico Gabriel Maciel Pinto aprovou a inclusão dos livros na cesta básica. “Para nós, que trabalhamos com a arte, é da maior importância que o governo se preocupe em oferecer, além do alimento do corpo, o alimento do espírito, que é a literatura. Uma maneira de levar a cultura nesse momento de isolamento”, diz.

O secretário municipal da cultura, Luciano Alabarse, destaca a importância dos livros na cesta básica. “Junto com gêneros alimentícios e materiais de higiene, tratamos de incluir algo que marcasse a ação cultural”, enfatiza. O coordenador de Literatura e Humanidades da SMC, Sergius Gonzaga, também ressalta a relevância da doação das publicações. “Nestes tempos sombrios, os livros não são apenas um entretenimento, uma forma de combater as horas vazias da quarentena, mas uma luz jogada por sobre a existência individual e social, uma prova da persistência do humano mesmo nas mais ásperas circunstâncias”.

Com o fechamento de espaços culturais e a suspensão de eventos, artistas, técnicos e outros profissionais da área deixaram de obter renda com shows e demais atividades. As doações de cestas básicas, produtos de higiene pessoal e de limpeza podem ser feitas no Museu Joaquim Felizardo (rua João Alfredo 582, Cidade Baixa) das 9h às 12h nas segundas, quartas e sextas-feiras.

Devido às restrições de deslocamento, é indicado que os produtos sejam adquiridos através de empresas que fazem entregas. Se necessário, uma equipe da SMC pode ir retirar as doações no endereço indicado pelo doador. Mais informações e agendamentos no telefone (51) 3289-8064.

