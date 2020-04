Mundo Argentina recomenda sexo virtual e masturbação para solteiros durante pandemia

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

Todas as manhãs, o Ministério da Saúde argentino faz um pronunciamento em cadeia nacional sobre os avanços e as medidas relacionados ao coronavírus.

Nesta sexta-feira (17), porém, o que sempre costuma ser uma sessão meio arrastada e enfadonha de acompanhar, cheia de números, foi diferente. O ministério chamou o infectologista José Barletta para falar sobre sexo durante a pandemia.

O médico recomendou que, durante o período de quarentena, as pessoas tenham relações sexuais com seus parceiros estáveis e evitem transar com desconhecidos. Caso contrário, alertou que as relações podem não ser “totalmente seguras”.

Para os solteiros ou aqueles que buscam sexo fora de uma relação convencional, Barletta recomendou “videochamadas, sexo virtual ou “sexting”(por meio de mensagens de texto eróticas), além da masturbação”.

Quanto a esta última, porém, deu recomendações extras. “É preciso lavar as mãos e os órgãos genitais antes e depois, assim como desinfetar as telas de computador ou os brinquedos sexuais usados durante o ato.”

A Argentina tem 2.669 casos confirmados do novo coronavírus e já registrou 122 mortes, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins.

O vizinho não é o primeiro a emitir recomendações desse tipo. Na Colômbia, o Ministério da Saúde e Proteção Social preparou um documento com orientações sobre formas consideradas seguras de manter relações sexuais durante o período de isolamento social.

O “ABC sobre as relações sexuais e a doença por coronavírus (Covid-19)” não recomenda, por exemplo, as práticas de sexo anal. A possibilidade de contato com as fezes de pessoas infectadas que, explica o documento, também contêm o coronavírus, aumenta as chances de contaminação.

Assim como a Argentina, a Colômbia recomendou que seus cidadãos priorizem o sexo virtual e reduzam o número de parceiros.

O governo recomenda que quem tem parceiros múltiplos ou “ganha a vida tendo relações sexuais” deve, segundo o documento, considerar adiar os encontros ou optar pelas relações virtuais.

Os dois países também convergem no papel da masturbação.

“Você é o seu parceiro sexual mais seguro, e esta é uma forma de obter prazer sexual que não implica contato direto com outras pessoas. Se utilizar brinquedos sexuais, assegure-se de lavá-los com água e sabão”, diz o documento colombiano.

