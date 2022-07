Brasil Policial militar mata seis familiares e mais uma pessoa no Paraná

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2022

Após cometer os assassinatos, o policial se suicidou Foto: Reprodução Após cometer os assassinatos, o policial se suicidou. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um policial militar matou a tiros sete pessoas, sendo seis da sua família, nas cidades de Toledo e Céu Azul, no Oeste do Paraná, na madrugada desta sexta-feira (15).

A PM (Polícia Militar) informou que os mortos são: três filhos do agente, a esposa, a mãe dele, um irmão e uma outra pessoa que estava na rua.

O assassino trabalhava no 19º Batalhão de Polícia Militar de Toledo. A PM informou que o homem exerceu normalmente as suas atividades na quinta-feira (14) e deixou o plantão por volta das 19h.

A corporação acredita que, ainda em Toledo, o homem tenha matado a esposa e um filho. Em seguida, ele teria se dirigido para Céu Azul, onde executou dois filhos que moravam com a avó materna.

Depois, conforme a polícia, o homem retornou para Toledo, onde tirou a vida da sua mãe e de um irmão. Além disso, uma pessoa aleatória que estava passando pela região também foi assassinada.

Por fim, o policial se suicidou. O carro utilizado por ele foi apreendido. A Polícia Civil investiga a motivação dos homicídios. Em nota, a PM lamentou o caso e disse que o policial não tinha registros de problemas psicológicos.

“A Polícia Militar está consternada e lamenta profundamente o ocorrido nas cidades de Toledo-PR e Céu Azul-PR. O policial militar que prestava serviços no 19º Batalhão em Toledo não tinha histórico de problemas psicológicos e atuava como motorista do Coordenador do Policiamento da Unidade. Desde dezembro de 2020, a região conta com o apoio do programa PRUMOS, que disponibiliza atendimento psicológico aos militares, com profissionais contratados para atuar nas Organizações Policiais Militares”, afirmou a PM.

