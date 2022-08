Brasil Políticos lamentam morte de Jô Soares

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Apesar de tecer elogios ao artista, Bolsonaro citou na postagem “divergências” ideológicas com o escritor e humorista. Foto: Globo/Divulgação Apesar de tecer elogios ao artista, Bolsonaro citou na postagem “divergências” ideológicas com o escritor e humorista. (Foto: Globo/Divulgação) Foto: Globo/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Candidatos à Presidência da República, políticos e nomes importantes do cenário se manifestaram nesta sexta-feira (5), lamentando a morte do humorista e apresentador Jô Soares.

Jô morreu nesta madrugada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, aos 84 anos. Ele estava internado desde o dia 28 de julho para tratar de uma pneumonia, segundo a TV Globo, e faleceu às 2h30min.

O presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais lamentar a morte do humorista. Apesar de tecer elogios ao artista, o chefe do Executivo cita na postagem “divergências” ideológicas.

“Independentemente de preferências ideológicas, Jô Soares foi uma grande personalidade brasileira que conquistou a todos com seu modo cômico de discutir assuntos profundos. Que Deus conforte a família e o acolha com a cordialidade que o próprio Jô recebia a todos”, publicou o presidente.

No Twitter, o ex-presidente Lula publicou uma foto em que aparece sendo entrevistado pelo apresentador e o definiu como “uma pessoa generosa que por anos conduziu entrevistas que foram um importante espaço de debate para o País”.

Nas redes sociais, o presidenciável Ciro Gomes (PDT) escreveu que o Brasil “amanheceu muito triste” com a notícia sobre a partida de Jô. Simone Tebet (MDB) afirmou que o País aprendeu muito com a inteligência do comunicador. “Inigualável”, escreveu a candidata à presidência pelo União Brasil, Soraya Thronicke.

O ex-ministro e ex-juiz da Lava-Jato Sérgio Moro definiu Jô como um dos maiores humoristas do Brasil. O ex-governador de São Paulo João Doria também se manifestou e lamentou a morte do humorista. Já o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite disse que Jô “nos proporcionou pensar sobre a vida como poucos”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil