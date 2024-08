Porto Alegre Pop Center registra aumento de 30% na circulação de pessoas em sextas e sábados

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

Os últimos três meses, que marcam a retomada de atividades, após as enchentes, vieram com aumento de circulação de pessoas no centro comercial Foto: Banco de Dados/O Sul (Foto: Banco de Dados/ O Sul) Foto: Banco de Dados/O Sul

Os meses de junho, julho e agosto registram um aumento de 30% na circulação de pessoas no Pop Center, em Porto Alegre, nas sextas-feiras e aos sábados, em comparação com os meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.

De segundas a quintas-feiras, o centro comercial tem circulação diária média de 30 mil pessoas. Embora a área ao redor do Pop Center tenha sido impactada pelas recentes enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o Pop Center conseguiu reabrir rapidamente suas portas, pois as águas não atingiram diretamente suas lojas.

A reabertura imediata após o recuo das águas foi um fator crucial para o aumento da circulação no local, com muitos consumidores buscando retomar suas atividades e fazer compras em um ambiente seguro e acessível. Além disso, o Pop Center se destacou como uma opção viável para aqueles que precisavam adquirir produtos e serviços, aproveitando a estrutura intacta do centro comercial.

Elaine Deboni, CEO do Pop Center, comentou sobre a rápida recuperação e o aumento na movimentação: “Nosso compromisso sempre foi com a segurança e o bem-estar dos nossos lojistas e clientes. Mesmo diante de um cenário difícil para a cidade, conseguimos retomar brevemente nossas operações. O aumento na circulação reflete também a confiança que nossos clientes depositam no Pop Center. O Dia dos Pais foi mais uma prova disso, com grande movimento de clientes em busca de presente para os pais”.

Elaine destacou ainda que o Pop Center continuará investindo em melhorias para proporcionar uma experiência de compra agradável e segura para todos, reafirmando sua importância como um dos principais centros comerciais de Porto Alegre.

Com o aumento da movimentação, o Pop Center segue reforçando seu papel na economia local, servindo como um ponto de encontro e de consumo para milhares de porto-alegrenses e visitantes. Atualmente, o centro comercial possui 571 lojas locadas e 200 disponíveis para locação.

Elaine ressalta também que as 200 lojas disponíveis para locação “estão dentro do projeto de oportunidade de trabalho do Pop Center. É uma oportunidade para as pessoas iniciarem seu negócio, não precisa ter avalista, não precisa ter empresa montada, pode ser pessoa física ou jurídica. É feito um contrato, com pagamento de aluguel semanal”.

