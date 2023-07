Rio Grande do Sul População de Gravataí aumenta, e investimentos imobiliários totalizam quase R$ 240 milhões no primeiro semestre

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Dados do Censo apontam que a população da cidade cresceu para 265.070 habitantes Foto: Divulgação Dados do Censo apontam que a população da cidade cresceu para 265.070 habitantes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, superou a marca de R$ 230 milhões em investimentos imobiliários no primeiro semestre deste ano, segundo a prefeitura do município.

Levantamento divulgado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano aponta a emissão de 358 alvarás para novas construções entre janeiro e junho, o que equivale a R$ 238 milhões em empreendimentos residenciais, comerciais e industriais na cidade, contemplando 104 mil metros quadrados de área construída. No ano passado, o município já havia registrado R$ 711,8 milhões injetados em 1.011 novos projetos para o setor, totalizando 283 mil metros quadrados.

O aquecimento da construção civil na cidade é atribuído a uma série de fatores. “Gravataí tem se consolidado como um dos principais destinos de investimentos no Estado, muito pela localização privilegiada na Região Metropolitana, perto da Capital, do aeroporto Salgado Filho e de importantes rodovias. Além disso, temos boa infraestrutura, indústrias fortes, oferta diversificada de serviços, comércio e espaços de lazer. Tudo isso faz com que Gravataí seja uma cidade cada vez mais atrativa para seus moradores”, avaliou o prefeito Luiz Zaffalon.

Atualmente, há 41 projetos de empreendimentos, entre loteamentos e condomínios, em análise na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, com projeção de lançamento de mais de 5.100 lotes e 880 apartamentos. “O impacto dos investimentos no setor imobiliário é representativo não apenas para a construção civil, mas também para toda a economia local. São mais empregos, mais vendas no comércio, nos restaurantes, novas obras de infraestrutura junto a esses empreendimentos. A arrecadação também é incrementada com ISS durante as obras, ITBI nas transferências dos imóveis para os novos proprietários e IPTU que passa a ser gerado para as novas unidades”, declarou o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Cláudio Luiz Carvalho dos Santos.

População

O Censo 2022 do IBGE apontou que Gravataí vem aumentando a sua população nas últimas décadas, ao contrário de outras cidades da região, incluindo Porto Alegre. Dados da pesquisa mostram que a cidade tem 265.070 habitantes, o que representa aumento de quase 4% em relação ao Censo anterior, realizado em 2010.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/populacao-de-gravatai-aumenta-e-investimentos-imobiliarios-totalizam-quase-r-240-milhoes-no-primeiro-semestre/

População de Gravataí aumenta, e investimentos imobiliários totalizam quase R$ 240 milhões no primeiro semestre

2023-07-04