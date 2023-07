Rio Grande do Sul Gaúcho que viajou para Bonito, no Mato Grosso do Sul, está com suspeita de febre maculosa

Por Marcelo Warth | 4 de julho de 2023

John de Andrade, de 32 anos, está internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre Foto: Reprodução/Redes sociais John de Andrade, de 32 anos, está internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

Um gaúcho que viajou para Bonito, no Mato Grosso do Sul, está com suspeita de febre maculosa. O paciente é o criador de conteúdo digital John de Andrade, de 32 anos, natural de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Ele retornou de viagem na última sexta-feira (30) e está internado no Hospital Moinhos de Vento, na Capital, com fortes dores na cabeça e no corpo e manchas avermelhadas na pele.

John revelou que voltou ao RS com um carrapato ainda vivo colado na perna, sem perceber. Ele viu o animal ao tomar banho. O influenciador digital contou ao Portal O Sul que, com dificuldade, conseguiu retirar o carrapato da pele, colocou em um pote e entregou ao hospital para ser encaminhado às autoridades sanitárias, que foram notificadas sobre o possível caso da doença.

Inicialmente, John acreditava que as manchas na pele eram picadas de insetos, pois fez diversas trilhas em áreas de mata em Bonito. Após achar o carrapato em seu corpo e sentir os sintomas que podem ser da febre maculosa, resolveu procurar atendimento médico.

O paciente afirmou que o resultado do exame para detectar a doença deve ser divulgado no fim de semana. Neste ano, já foram confirmados pelo menos 60 casos de febre maculosa no Brasil. Ainda não há ocorrências no RS.

A febre maculosa é causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida pela picada de carrapatos.

