Geral Por casar duas mulheres, pastora enfrenta ameaças em Alagoas

18 de dezembro de 2021

Cerimônia foi conduzida pela teóloga e pastora Odja Barros, em Maceió. (Foto: Arquivo pessoal)

A pastora Odja Barros, que conduziu a celebração de um casamento homoafetivo entre duas mulheres em Maceió (AL), vem sofrendo ameaças de morte feitas a ela e a sua família. Na terça-feira (14), ela e a família prestaram queixa à polícia e formalizaram uma denúncia na Secretária de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos (Semudh). As ameaças foram feitas pela internet, em mensagens enviadas ao seu perfil em uma rede social.

Segundo o pastor Wellington Santos, da Igreja Batista do Pinheiro e esposo de Odja, a família toda está assustada com as ameaças. “Desde 2016 nós somos criticados pelo nosso trabalho junto às minorias, até campanha pessoal contra nós foi realizada. Mas quando isso toma essa proporção, de alguém ameaçar dar cinco tiros na cabeça da minha esposa, e cita que está monitorando minha família, nos dá a certeza que estamos vivendo uma barbárie. O debate deve acontecer no campo das ideias, quando as discordâncias viram ameaças de morte, é sinal disso”, relatou o pastor.

A filha da pastora, fez uma série de postagens em uma rede social onde relata as ameaças sofridas por sua mãe após a divulgação de notícias sobre o casamento. “Minha mãe é a pastora Odja Barros, doutora e teóloga feminista há mais de 20 anos. Desde a veiculação da notícia de que celebrou um casamento homoafetivo vem sofrendo uma enxurrada de comentários e ameaças no seu Instagram. O ódio religioso é terrível”, lamentou a jovem.

“A minha mãe recebeu ameaça de morte no Instagram dela. Um louco que se diz de Maceió, mandou foto de arma, áudios dizendo que estava monitorando ela e a família, que vai dar cinco tiros na cabeça dela por celebrar um casamento homoafetivo”, afirma a filha da pastora. As informações são do portal de notícias G1.

