Mundo Por causa do coronavírus, o governo da França fecha 22 escolas três dias após o retorno às aulas

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Além das escolas inteiras, entre 120 e 130 turmas também foram fechadas, segundo o ministro da Educação francês. (Foto: Reprodução/YouTube)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Educação da França, Jean-Michel Blanquer, informou, nesta sexta-feira (4), que o governo já precisou fechar 12 escolas no país e dez na Ilha da Reunião, território ultramarino francês, por causa dos novos casos de Covid-19. No total, 100 turmas foram afetadas.

“Na França continental há atualmente 12 escolas fechadas de um total de 60 mil, o que é um número pequeno, além de dez escolas na Ilha da Reunião, o que resulta em 22”, disse Blanquer à rádio Europe 1.

Segundo ele, quase 250 protocolos são ativados por dia por casos suspeitos de infecção. As suspeitas estão na maioria das vezes relacionadas com fatores externos ao colégio, com pessoas que podem ter sido infectadas antes da volta às aulas.

Apesar dos fechamentos, o ministro chamou a primeira semana de aulas de “bastante boa”, lembrando que o país tem um total de 60 mil centros de ensino. “Apesar dos temores, todos voltaram e isso me deixa feliz”, afirmou o ministro.

O ano letivo foi iniciado na terça-feira (1º), e as unidades de ensino foram fechadas até quinta (3), disse o ministro.

Com a volta de 12 milhões de alunos às escolas na França, alguns pais e associações de professores disseram estar preocupados com os planos de reabertura das salas de aula à medida que o número de casos de covid-19 aumenta no país.

Outros países

Outros países também estão retomando as aulas.

Na Bélgica o retorno das aulas ocorreu no dia 1º, depois que a primeira-ministra Sophie Wilmès afirmou que é “fundamental que as crianças possam retomar uma vida escolar normal ou tão normal quanto possível”.

A Bélgica, de 11,5 milhões de habitantes, tem um dos níveis mais elevados de mortalidade de covid-19 no mundo em relação a sua população, atrás apenas do Peru.

Na Rússia, a volta às aulas foi marcada pelo anúncio de que o país superou a marca de um milhão de casos. Os alunos da Polônia e na Ucrânia também retornaram às salas de aula na terça.

A volta às aulas na Espanha acontece de maneira gradual desde esta sexta até o dia 15, dependendo das regiões. O uso de máscara o tempo todo é obrigatório para alunos com mais de seis anos.

A volta às aulas na Grécia está prevista para esta segunda (7 ), mas ainda pode ser atrasada em uma semana. Entre as medidas tomadas estão para evitar a propagação do vírus estão: o número reduzido de alunos por turma, tempo de aula menor, o uso obrigatório de máscara (inclusive nas creches). Os recreios serão organizados por turnos para evitar a aglomeração.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo