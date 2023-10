Mundo “Por favor me tirem daqui”, diz refém do Hamas em vídeo divulgado pelo grupo

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2023

Segundo jornais, a refém se Mia Schem e tem cidadanias francesa e israelense Foto: Reprodução/Twitter Segundo jornais, a refém se chama Mia Schem e tem cidadanias francesa e israelense. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Nesta segunda-feira (16), o Hamas divulgou um vídeo que mostra uma das reféns sequestradas no dia 7 de outubro, quando o grupo atacou o território israelense. Conforme os jornais “Times of Israel” e “Haaretz”, trata-se de Mia Schem, de 21 anos, que tem cidadanias francesa e israelense.

Segundo as publicações, ela foi raptada em uma festa rave que foi atacada. Mia aparece com um braço engessado e afirma que foi operada durante três horas e que está recebendo cuidados e remédios. Ela afirma que só pede para voltar para casa assim que possível, para a família, para os parentes, para os irmãos. “Por favor me tirem daqui assim que possível”, diz a refém no vídeo.

Os combatentes sequestraram 199 pessoas em Israel que agora são reféns na Faixa de Gaza, segundo os números do governo de Israel. O Hamas ameaçou executar os reféns em caso de ataques de Israel contra civis na Faixa de Gaza.

O governo de Israel identificou 199 reféns, civis e soldados, e atualizou um balanço anterior que falava de 126 cativos nas mãos do Hamas. Entre os reféns há soldados israelenses, mulheres, crianças, idosos, trabalhadores estrangeiros e pessoas com dupla nacionalidade.

As provas do sequestro vêm de imagens gravadas e divulgadas pelo próprio Hamas no momento dos sequestros, em 7 de outubro ou depois. O Hamas afirma que 22 reféns já morreram em bombardeios israelenses. Este número não é verificável.

Nesta segunda, o chefe da diplomacia da Turquia, Hakan Fidan, conversou por telefone com o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, sobre a possibilidade de libertação dos reféns.

Mais de 1.400 pessoas, a maioria civis, foram mortas no ataque do Hamas, e 199 foram feitas reféns. O Hamas afirma que o número de reféns é 250. Já os bombardeios do Exército israelense lançados em retaliação contra a Faixa de Gaza deixaram pelo menos 2.750 mortos, a maioria civis, e entre eles centenas de crianças, segundo as autoridades locais.

