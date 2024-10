Cláudio Humberto Por que Lula tomava banho sentado, eis a questão

Por Cláudio Humberto | 22 de outubro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Jornalistas mais engajados foram orientados a divulgar, sábado, que Lula (PT) caiu durante o banho. Um pé do banquinho em que estava sentado teria se quebrado, fazendo-o cair, bater a cabeça e ganhar cinco pontos na nuca. Gerou a dúvida: em que estado Lula se encontrava para ter de tomar banho sentado? Estava sozinho? O Planalto achou melhor alterar a versão: “ele escorregou”. O dr. Roberto Kalil citou pequena hemorragia e ordenou observação para evitar piora, mas a assessoria decidiu armar uma sessão de fotos fazendo de conta que Lula trabalhava normalmente.

Transparência

A História prescreve transparência: o presidente deveria ter contado o ocorrido a veículo insuspeito, expor o curativo, mostrar que está bem.

Interesse nacional

A saúde do presidente é assunto de interesse nacional e não pode ficar a mercê de conveniências e jogadas de marqueteiros de fim de semana.

Dá azar

Botar Lula posando para foto foi uma ideia infeliz, por isso não faltou quem lembrasse as velhas farsas com Tancredo Neves e Costa e Silva.

Saúde é coisa séria

Não parece ser o caso, mas era grave o estado do general Costa e Silva e de Tancredo Neves quando ambos foram levados a posar para fotos.

Bolsonaro admite apoio a Alcolumbre no Senado

O ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu que o PL ensaia aliança com o senador Davi Alcolumbre (União-AP), provável próximo presidente da Casa, para evitar que o partido fique sem cargos na Mesa Diretora e nas comissões permanentes da Casa. Em entrevista à rádio Auri Verde, Bolsonaro disse que o seu partido ficou “como zumbi” nos últimos dois anos, após o senador Rogério Marinho (PL-RN) ter perdido a disputa pela presidência do Senado contra Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Cálculos exatos

“A gente não vai ganhar eleição com voto secreto”, lamentou Bolsonaro, que acredita que o PL pode ter a maior bancada da Casa já em 2025.

Água e palito

“A eleição do Davi Alcolumbre é 100%, 99% certa”, afirmou. “Se a gente lançar chapa de novo… são mais dois anos com água e palito”.

Política ponderada

“Davi Alcolumbre presidente do Senado. Quer queira, quer não. Agora tem que saber. Nós queremos ter, por exemplo, a vice-presidência?”.

Luxo cancelado

Lula e Janja não desfrutaram dos luxos do Hotel Luciano, em Kazan, com sua fabulosa piscina coberta e a suíte presidencial de R$4,6 mil a diária. Mas o chanceler decorativo Mauro Vieira não se fez de rogado.

Ambiente familiar

Os brasileiros que foram a Kazan para a reunião dos países do Brics se sentiram “em casa”, e não apenas pela habitual simpatia dos russos pelos conterrâneos de Neymar: como em diversos regimes autoritários, na Rússia todos estão proibidos de acessar a rede X.

Mais de um terço

A Proposta de Emenda à Constituição apresentada pelo senador Márcio Bittar (União-AC) que exclui dos ministros do STF da composição do TSE recebeu 28 assinaturas até a tarde desta segunda-feira (21).

É fácil

O governador do Goiás, Ronaldo Caiado (União), reagiu à acusação do governador baiano Jerônimo Rodrigues (PT) de que o problema da segurança “é nacional”. “Deixa sua polícia trabalhar”, sugeriu.

Pode confiar

Há exatos oito anos, pesquisa da ABC News apontava vitória na corrida presidencial dos EUA da então candidata democrata Hillary Clinton por mais de doze pontos de vantagem sobre Donald Trump.

Passando pano

Foi cancelada a reunião do Conselho de Ética que ouviria testemunhas no caso do deputado Glauber Braga (Psol-RJ), acusado de quebra de decoro por agredir um cidadão e um deputado. Mas tem vídeo.

Clima pré-eleição

O Senado mais uma vez não agendou qualquer sessão deliberativa para esta semana. E apenas cinco comissões marcaram reuniões. Trabalho de verdade somente após o fim do segundo turno.

Volta do álcool

Avança na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara liberação da venda de álcool 70% em todo Brasil. Teve voto favorável do relator Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), que vê a proibição “desproporcional”.

Lembrando bem…

…há 20 anos foi um livro que caiu da estante.

PODER SEM PUDOR

Burro esperto

O general-presidente Arthur da Costa e Silva tinha fama de carrancudo, até pela paternidade do Ato Institucional nº (AI-5), que instaurou a ditadura no Brasil, mas ele também tinha seus momentos de bom humor. Ao final do expediente, vez por outra chamava os auxiliares mais próximos para uma rodada de uísque em seu gabinete, no Planalto, e perguntava: “Qual a última piada a respeito da minha burrice?” Os assessores, claro, desconversavam, então ele próprio tratava de contar algumas das mais conhecidas. Depois, batia sua mão enorme sobre sua mesa para sublinhar, dando uma gargalhada: “Eles são gênios, mas quem está sentado aqui sou eu, o burro!”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – @diariodopoder)

2024-10-22