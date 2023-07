Mundo Por que os Estados Unidos estão enviando para a Ucrânia bombas proibidas por mais de 100 países

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2023

Munição é proibida em mais de 110 países por seu alto poder de destruição. (Foto: Reprodução)

Os Estados Unidos anunciaram que estão atendendo a um pedido ucraniano de fornecer as controversas munições cluster, de fragmentação. A medida foi criticada por grupos de direitos humanos, já que a arma é proibida por mais de 100 países.

As munições cluster são um método de fragmentação de um grande número de pequenas bombas de um foguete, míssil ou projétil de artilharia que as espalha em pleno voo sobre uma ampla área. Elas devem explodir com o impacto ao atingir o solo, mas uma proporção significativa é “falha”, o que significa que elas não explodem inicialmente – isso acontece especialmente se caírem em solo úmido ou macio. Elas podem então explodir posteriormente ao serem pegas ou pisadas, matando ou mutilando a vítima.

Do ponto de vista militar, elas podem ser terrivelmente eficazes quando usadas contra tropas terrestres entrincheiradas e posições fortificadas, tornando grandes áreas muito perigosas para se movimentar até que sejam cuidadosamente limpas.

Proibição

Mais de 100 países, incluindo Reino Unido, França e Alemanha, assinaram um tratado internacional – a Convenção sobre Munições Cluster – que proíbe o uso ou armazenamento dessas armas devido ao seu efeito indiscriminado sobre as populações civis.

As crianças são particularmente propensas a lesões, pois as pequenas bombas podem se assemelhar a um brinquedo deixado em uma área residencial ou agrícola e muitas vezes são apanhadas por curiosidade.

Grupos de direitos humanos descreveram as munições cluster como “abomináveis” e até mesmo as consideraram um crime de guerra.

Rússia e Ucrânia

Tanto a Rússia quanto a Ucrânia têm usado munições cluster desde o início da invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022. Nenhum dos dois assinou o tratado que as proíbe. Nem os Estados Unidos, mas já criticaram o uso excessivo da arma pela Rússia.

As munições cluster russas supostamente têm uma “taxa de falha” de 40%, o que significa que um grande número continua sendo um perigo no solo, onde acredita-se que a taxa média de falha esteja perto de 20%. O Pentágono estima que suas próprias bombas de fragmentação tenham uma taxa de falha de menos de 3%.

Medida oportuna

O presidente dos EUA, Joe Biden, defendeu sua “decisão muito difícil” de dar à Ucrânia bombas de fragmentação, que têm um histórico de matar civis. O presidente disse que demorou “um tempo para ser convencido a fazer isso”, mas agiu porque “os ucranianos estão ficando sem munição”.

O líder da Ucrânia elogiou a medida “oportuna”. Mas o primeiro-ministro do Reino Unido sugeriu que o país “desencoraje” o uso de bombas de fragmentação, enquanto a Espanha criticou a decisão.

Quando questionado sobre o seu posicionamento em relação à decisão dos EUA, Rishi Sunak destacou que o Reino Unido é um dos 123 países que assinaram a Convenção sobre Munições Cluster, que proíbe a produção ou uso de munições de fragmentação e desencoraja seu uso.

Os EUA, a Ucrânia e a Rússia não assinaram a convenção, e Moscou e Kiev usaram bombas de fragmentação durante a guerra.

A ministra da Defesa da Espanha, Margarita Robles, disse a repórteres que seu país tem um “compromisso firme” de que certas armas e bombas não podem ser enviadas para a Ucrânia.

Mas a Alemanha, que é signatária do tratado, disse que, embora não forneça essas armas à Ucrânia, entende a posição americana. “Temos certeza de que nossos amigos americanos não tomaram a decisão de fornecer tal munição levianamente”, disse o porta-voz do governo alemão Steffen Hebestreit a repórteres em Berlim.

Críticas

Grupos de direitos humanos também criticaram a decisão, com a Anistia Internacional dizendo que as munições fragmentadas representam “uma grave ameaça para a vida dos civis, mesmo muito depois do fim do conflito”.

A Coalizão de Munições Cluster dos EUA, que faz parte de uma campanha internacional da sociedade civil que trabalha para erradicar as armas, disse que elas causariam “maior sofrimento, hoje e nas próximas décadas”.

