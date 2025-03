Política Por que querem confiscar o passaporte de Eduardo Bolsonaro? Veja o passo a passo

Por Redação O Sul | 3 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Embate entre família Bolsonaro e Supremo ganha novo capítulo após PT solicitar à Corte que filho de Jair Bolsonaro seja impedido de deixar o País. Foto: Reprodução Embate entre família Bolsonaro e Supremo ganha novo capítulo após PT solicitar à Corte que filho de Jair Bolsonaro seja impedido de deixar o País. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O embate entre a família Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou um novo capítulo após parlamentares do PT solicitarem à Corte que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) entregue seu passaporte à Polícia Federal (PF) e seja impedido de deixar o País. No pedido, os petistas acusam o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de cometer crime de lesa-pátria.

Em resposta, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, encaminhou o caso para manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Eduardo, por sua vez, insinuou que a ação se trata de um jogo combinado contra ele.

A notícia-crime foi protocolada no STF na quinta-feira, 27, pelos deputados Lindbergh Farias (PT-RJ) e Rogério Correia (PT-MG). No mesmo dia, os parlamentares enviaram uma representação à PGR, e o PT acionou o Conselho de Ética da Câmara contra Eduardo Bolsonaro.

Na peça enviada ao STF, os petistas afirmam que, desde a posse de Donald Trump em janeiro, Eduardo Bolsonaro esteve nos Estados Unidos três vezes para articular, com congressistas norte-americanos, um projeto de lei que visa atacar e constranger o STF, especialmente o ministro Alexandre de Moraes.

“A prática, potencialmente criminosa, configura uma verdadeira tentativa de constranger não só um integrante de um dos Poderes da República, mas o próprio Poder Judiciário nacional que irá apreciar, se for o caso, as ações penais que envolvem o pai do noticiado (Eduardo Bolsonaro) e seu entorno”, diz o documento.

A notícia-crime foi apresentada no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos (INQ 4879), sob relatoria de Moraes. Ao receber a solicitação, o ministro poderia rejeitar o pedido ou encaminhá-lo à PGR, responsável por emitir parecer sobre a abertura de investigação contra parlamentares. Moraes optou pela segunda alternativa e concedeu cinco dias para que a PGR se manifeste.

A PGR pode recomendar o arquivamento ou a continuidade do caso. Embora não seja vinculante, o parecer costuma ter peso na decisão do Supremo. Medidas cautelares contra parlamentares exigem aprovação da respectiva Casa Legislativa (Câmara ou Senado) em até 24 horas, caso impeçam ou dificultem diretamente o exercício do mandato.

A entrega de passaporte, entretanto, não deve se enquadrar nessa categoria. Em 2017, o então senador Aécio Neves (PSDB-MG) entregou seu passaporte à PF sem necessidade de prévia aprovação do Legislativo.

Jogo combinado

Ao se manifestar sobre o tema, Eduardo afirmou acreditar que seu passaporte será retido por decisão de Alexandre de Moraes, o que o impediria de realizar viagens aos Estados Unidos.

Questionado neste domingo (2), o deputado afirmou que há um “jogo combinado” entre Moraes, PT e PGR, e que a “maior probabilidade” é que seu passaporte seja apreendido. Ele disse ainda que a medida facilitaria o monitoramento e o cumprimento de uma eventual ordem de prisão contra ele.

“Os deputados do PT fazem a narrativa, o Alexandre de Moraes puxa para ele dizendo que trata-se de mais um caso do 8 de Janeiro, manda para a Procuradoria-Geral da República, depois manda um recado ou fala diretamente com o Paulo Gonet e diz ‘olha, aceita aí para não ficar tão feio parecendo que sou só eu perseguindo o Eduardo”, disse, em entrevista ao canal Programa 4 por 4 no YouTube.

(Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/por-que-querem-confiscar-o-passaporte-de-eduardo-bolsonaro-veja-o-passo-a-passo/

Por que querem confiscar o passaporte de Eduardo Bolsonaro? Veja o passo a passo

2025-03-03