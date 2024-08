Saúde Trança e rabo-de-cavalo podem causar dor de cabeça; saiba os riscos desses penteados

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2024

Tensão causada por tranças apertadas, rabos de cavalo e coques pode causar até queda capilar, dizem especialistas. (Foto: Freepik)

Pergunta: Eu uso penteados como tranças box, tranças embutidas e rabos de cavalo presos, mas às vezes eles causam dor de cabeça. Por que isso acontece? Devo me preocupar?

Como você usa o cabelo muitas vezes vai além de parecer e se sentir bem. Para algumas pessoas, um penteado é uma forma de autoexpressão, o que torna a dor um pouco aceitável.

Para outras, é uma maneira de se sentir conectada à herança cultural, disse Victoria Barbosa, professora associada de dermatologia na Universidade de Chicago. Às vezes, coques bem presos ou estilos protetores como tranças de verão, que visam proteger o cabelo de danos, são apenas convenientes, acrescentou ela.

No entanto, qualquer penteado que envolva força pode desencadear o que os especialistas chamam de “dores de cabeça por tração externa”. A tensão constante pode levar à queda de cabelo.

“Ninguém quer gastar seu dinheiro arduamente ganho, muitas vezes centenas de dólares, em um estilo que precisa ser retirado prematuramente – pontuou a dermatologista”. Mas, às vezes, é isso que acontece.

As dores de cabeça tensionais causam uma dor ou pressão maçante, ou a sensação de uma faixa apertada ao redor da cabeça. Mas as dores de cabeça por tração externa — que os especialistas anteriormente chamavam de “dores de cabeça de rabo de cavalo” — são sentidas principalmente onde o cabelo é puxado, disse a neurologista do Hospital Presbiteriano de Nova Iorque Susan Broner.

Usar um rabo de cavalo alto, por exemplo, pode causar dor na região da coroa, enquanto tranças embutidas recém-instaladas podem levar a dor em todo o couro cabeludo. Isso acontece porque os penteados podem ativar terminações nervosas sensíveis no couro cabeludo, explicou Annie Shea, neurologista da área de saúde da Universidade de Michigan.

Mas esses penteados não causarão danos nervosos a longo prazo, pontua ela. Na maioria dos casos, você deve se sentir melhor dentro de uma hora após soltar o cabelo.

Para evitar as dores de cabeça, Shea sugeriu optar por estilos mais soltos. Se precisar manter o cabelo fora do rosto, como durante um treino ou enquanto cozinha, ela recomenda o uso de presilhas e tiaras macias.

“Se você estiver usando tranças apertadas, é mais difícil soltar o cabelo. Tranças box (que são feitas dividindo o cabelo em seções, ou caixas, e trançando cada uma) colocam tensão nas raízes do cabelo porque geralmente envolvem a colocação de extensões de cabelo diretamente no couro cabeludo. Tranças sem nós, no entanto, introduzem extensões nas tranças de uma maneira que causa menos tensão”, descreve Barbosa.

Em situações em que estilos mais soltos não são possíveis, Shea sugeriu tomar um analgésico como o ibuprofeno antes de ir ao salão para trançar o cabelo, ou até mesmo após o início da dor.

“Ainda assim, é importante informar ao cabeleireiro se estiver com dor enquanto o cabelo está sendo estilizado”, pontua a dermatologista , porque uma vez que o estilo está feito, claro que alguém pode tomar remédio para dor, mas isso não muda o fato de estar muito apertado.

Longo prazo

Qualquer estilo que adicione fricção ou tensão ao cabelo pode causar a quebra dos fios. Usar elásticos de cabelo regularmente, por exemplo, faz com que as faixas elásticas esfreguem contra o cabelo “como uma pequena faca”, segundo Barbosa.

A alopecia por tração, um tipo de queda capilar causada pela tração constante na raiz do cabelo, é outro risco. No início, pode parecer uma linha de cabelo recuada ou áreas de queda de cabelo. Também pode aparecer como “bolhas de acne ou descamação no couro cabeludo,” disse Jordan Talia, professor assistente de dermatologia no Hospital Mount Sinai, em Nova Iorque.

Se alguém continuar a usar estilos que puxam o cabelo, a condição pode piorar, causando tecido cicatricial que pode destruir o folículo piloso e deixar a pele brilhante e permanentemente calva.

Qualquer pessoa pode experimentar a alopecia por tração, mas ela prevalece entre mulheres negras, especificamente àquelas que usam estilos com tensão, identifica Barbosa. Embora não esteja claro o motivo, o risco também pode aumentar para pessoas com cabelo quimicamente alisado, disseram os especialistas.

“É um problema tão comum que, embora não seja normal, tornou-se norma”, disse Barbosa.

Existem opções de tratamento para gerenciar a alopecia por tração. No início, um dermatologista pode prescrever um esteroide tópico, ou injetar esteroides no couro cabeludo do paciente para diminuir a inflamação e prevenir cicatrização, descreveu Talia. Eles também podem recomendar minoxidil (Rogaine), um medicamento tópico de venda livre que estimula o crescimento do cabelo. O minoxidil oral também está disponível por prescrição, que os dermatologistas usam como terapia off-label para a condição, acrescentou Barbosa.

