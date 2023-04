Geral Por que Trump foi indiciado? Entenda o que aconteceu entre o ex-presidente americano e a atriz pornô Stormy Daniels

Por Redação O Sul | 31 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Stormy Daniels alega que fez sexo com Trump e que aceitou US$ 130 mil em troca de silêncio sobre o caso. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente americano Donald Trump foi indiciado no caso em que é acusado de ter ocultado um pagamento para comprar o silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels. Ela alega que fez sexo com Trump e que aceitou US$ 130 mil do ex-advogado dele pouco antes das eleições presidenciais de 2016 em troca do seu silêncio sobre o encontro.

O advogado, Michael Cohen, foi posteriormente preso sob várias outras acusações. O ex-presidente nega ter tido qualquer envolvimento sexual com Daniels desde que as acusações vieram à tona em 2018.

Suposto caso

Stormy Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, disse em entrevistas à imprensa que conheceu Trump em um torneio de golfe beneficente em julho de 2006.

Ela alegou que os dois fizeram sexo uma vez no quarto de hotel dele em Lake Tahoe, uma área de resorts entre a Califórnia e Nevada. Um advogado de Trump negou “veementemente” na época.

“Ele não parecia preocupado com isso. Ele foi meio arrogante”, disse ela em resposta a um jornalista que perguntou se Trump havia pedido a ela para não comentar sobre a suposta noite que passaram juntos.

A esposa dele, Melania Trump, não estava no torneio e tinha acabado de dar à luz.

Ameaças e pagamento

Em 2016, dias antes da eleição presidencial americana, Daniels contou que o advogado de Trump, Michael Cohen, pagou a ela US$ 130 mil para comprar seu silêncio sobre o caso.

Ela disse que aceitou porque estava preocupada com a segurança da sua família.

Daniels afirmou que foi ameaçada jurídica e fisicamente para ficar em silêncio.

Em 2011, pouco depois de concordar em dar uma entrevista à revista In Touch sobre o caso, ela contou que um homem desconhecido se aproximou dela e da filha pequena em um estacionamento em Las Vegas e disse a ela para “deixar Trump em paz”.

“Essa garotinha é linda. Seria uma pena se algo acontecesse com a mãe dela”, ela se recordou dele dizendo, durante uma entrevista para o programa 60 Minutes, da CBS, em 2018.

A entrevista para a revista In Touch só seria publicada na íntegra em 2018.

Antes do episódio do 60 Minutes ir ao ar, uma empresa de fachada ligada a Cohen ameaçou Daniels com um processo de US$ 20 milhões, argumentando que ela havia quebrado o acordo de confidencialidade (NDA, na sigla em inglês).

Daniels disse ao programa da CBS que estava arriscando pagar uma multa de um milhão de dólares ao falar em rede nacional, mas “era muito importante” poder se defender publicamente.

– É ilegal pagar para comprar o silêncio de alguém? Não é ilegal pagar uma compensação a alguém em troca de um acordo de confidencialidade.

Mas como o pagamento foi feito um mês antes das eleições presidenciais, os críticos de Trump argumentam que poderia ser considerado uma violação de campanha.

Em agosto de 2018, Cohen se declarou culpado de evasão fiscal e violação das regras de financiamento de campanha, relacionada em parte ao pagamento a Daniels e outra suposta amante de Trump.

Embora tenha dito inicialmente que Trump não tinha nada a ver com os pagamentos, Cohen testemunhou posteriormente sob juramento que Trump o instruiu a fazer o pagamento de US$ 130 mil para comprar o silêncio de Daniels dias antes das eleições de 2016.

Ele também disse que o presidente o reembolsou pelo pagamento.

Trump reconheceu ter reembolsado pessoalmente o pagamento, o que não é ilegal, mas negou o caso com a atriz e qualquer irregularidade em relação à legislação eleitoral.

Cohen foi preso por várias acusações depois de se declarar culpado da violação de leis durante as eleições presidenciais de 2016.

– Por que Trump foi indiciado? No início deste ano, o promotor distrital da cidade de Nova York, Alvin Bragg, escalou um grande júri para investigar se havia provas suficientes para processar o ex-presidente pelo dinheiro pago a Daniels.

Na quinta-feira (30), esse júri teria votado para apresentar acusações criminais, fazendo de Trump o primeiro ex-presidente dos EUA a enfrentá-las.

Ainda não se sabe, no entanto, quais acusações serão feitas.

Em sua rede social, Truth Social, Trump chamou a investigação de uma caça às bruxas política feita por um “sistema de justiça corrupto, depravado e armado”. As informações são da BBC News.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/por-que-trump-foi-indiciado-entenda-o-que-aconteceu-entre-o-ex-presidente-americano-e-a-atriz-porno-stormy-daniels/

Por que Trump foi indiciado? Entenda o que aconteceu entre o ex-presidente americano e a atriz pornô Stormy Daniels

2023-03-31