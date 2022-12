Brasil Porsche de empresário fuzilado em São Paulo é devolvido pela polícia amassado

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2022

Advogado do filho da vítima achou chip dentro do manual e reclamou das condições do veículo. (Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal)

A defesa da família do empresário Luiz Cláudio Mazzuca Filho, fuzilado dentro de um carro de luxo na zona Sul de Ribeirão Preto (SP), no fim de setembro, diz que um chip de celular foi encontrado no interior do veículo depois que o automóvel foi liberado pela Polícia Civil, na última terça-feira (29).

Procurada nessa quarta (30), a Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse que o chip foi apreendido e que o laudo da perícia no carro será analisado pela polícia quando for disponibilizado. Os motivos de o chip não ter sido descoberto durante a perícia e as condições do carro não foram divulgados pela SSP.

O advogado Daniel Rondi, que atende a família da vítima, foi quem encontrou o objeto dentro do manual do veículo. Ele confirmou que a Polícia Civil foi comunicada imediatamente sobre o chip, que já foi entregue para análise da perícia.

“Dentro ainda do pátio da Polícia Civil, acionamos a autoridade policial responsável pela investigação, que determinou que eu viesse apresentar o chip porque é uma coleta de prova, uma evidência de prova importante para a investigação e elucidação do que aconteceu”, diz Rondi.

O advogado ainda reclama das condições em que o veículo, um Porsche, foi entregue à família. No dia do crime, o carro teve a lataria e os vidros danificados por tiros de fuzil 556 e pistola nove milímetros, mas não havia sinais de batida, como as apresentadas na terça.

“O carro estava com os danos agravados. Ele estava com uma batida na traseira e com os bancos todos rasgados”, afirma Rondi.

“Não sabemos se isso foi provocado por algum tipo de perícia, só vamos saber na hora que o Instituto de Criminalística (IC) apresentar local de fato, eventualmente alguma outra perícia que tenha acontecido, para saber se existe uma responsabilidade civil por parte de quem detinha a guarda desse veículo, que é o próprio estado”, disse o advogado.

Investigação

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do assassinato de Mazzuca Filho desde o dia 29 de setembro, quando ele foi morto a tiros ao sair de uma academia de ginástica no bairro Jardim Nova Aliança Sul.

Apesar da quebra do sigilo telefônico da vítima, a Polícia Civil não divulgou nomes dos possíveis suspeitos do crime até o momento.

Segundo o delegado Rodolfo Latif Seba, do setor de homicídios da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), o empresário andava armado porque era ameaçado. Detalhes, no entanto, não foram fornecidos.

Mazzuca, de 35 anos, era ativo nas redes sociais, com cerca de 100 mil seguidores, e publicava fotos com carros importados de luxo. Quando foi morto, estava dentro de um Porsche.

Ele era dono de um bar na Avenida César Vergueiro e de uma empresa de peças e pneus, mas segundo o Departamento de Tributos Imobiliários, ligado à Secretaria da Fazenda de Ribeirão Preto, o empresário não tinha imóveis no nome dele.

