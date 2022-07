Rio Grande do Sul Portal do Fornecedor do RS é lançado para aumentar a segurança nas licitações do Estado

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











No portal, empresas e pessoas físicas podem enviar digitalmente seus dados e documentos cadastrais Foto: Divulgação No portal, empresas e pessoas físicas podem enviar digitalmente seus dados e documentos cadastrais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo gaúcho lançou, nesta segunda-feira (11), o Portal do Fornecedor do RS (portaldofornecedor.rs.gov.br). Segundo o Palácio Piratini, o objetivo é “tornar mais segura e interativa a relação entre Estado e empresas que participam das licitações na administração direta, nas fundações e nas autarquias”.

No portal, empresas e pessoas físicas podem enviar digitalmente seus dados e documentos cadastrais, realizar atualizações, acompanhar o andamento de suas solicitações, bem como interagir com o catálogo de bens do Estado e participar em pesquisas de preço para formação de valores referenciais para compra. Com a página, a interação entre governo e fornecedores fica concentrada em um único ambiente, eliminando, por exemplo, a entrega presencial e o envio de e-mails.

O portal também pode ser utilizado pelas empresas como porta de entrada para o mercado das compras públicas dos demais Poderes e órgãos do Estado, bem como de municípios credenciados no Pregão Online Banrisul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul