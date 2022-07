Rio Grande do Sul Sindicato dos Servidores Municipais de Alvorada inaugura Escola de Gestão

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2022

Segundo o Sima, a escola foi idealizada para ser um centro permanente de formação e capacitação para o chamado mundo do trabalho Foto: Sima/Divulgação Segundo o Sima, a escola foi idealizada para ser um centro permanente de formação e capacitação para o chamado mundo do trabalho. (Foto: Sima/Divulgação) Foto: Sima/Divulgação

O Sima (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alvorada) inaugura, nesta terça-feira (12), às 18h, a Escola de Gestão, com as palestras de Olívio Dutra, ex-prefeito de Porto Alegre e ex-governador do Rio Grande do Sul, e Fernanda Paulo, doutora em Educação Popular.

Segundo a entidade, a Escola de Gestão foi idealizada para ser um centro permanente de formação e capacitação para o chamado “mundo do trabalho”. A instituição de ensino localiza-se na sede do Sima, na avenida Wenceslau Fontoura, 105.

