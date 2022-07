Polícia Guarda Municipal de Porto Alegre prende homem que tentou furtar fios e cabos de energia no Parque Marinha

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2022

O ladrão, de 30 anos, possui extensa ficha criminal Foto: Divulgação/PMPA O ladrão, de 30 anos, possui extensa ficha criminal. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Porto Alegre tentando furtar os fios e cabos de um poste de luz no Parque Marinha do Brasil, no fim da noite de domingo (10).

Os agentes flagraram o criminoso utilizando pedras para danificar um poste e depois furtar os fios e cabos de energia. A ação ocorreu perto das quadras de futebol, em frente ao shopping Praia de Belas.

“Ampliamos o patrulhamento em pontos estratégicos da cidade para combater justamente os furtos de fios de energia. Ao realizar a varredura no local, prendemos esse suspeito, que já estava prestes a acessar os cabos de luz da parte interna do poste”, explicou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.

O ladrão, de 30 anos, possui extensa ficha criminal. Denúncias sobre furtos de fios e cabos e outros crimes podem ser feitas pelos telefones 153 e 156.

