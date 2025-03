Porto Alegre Porto Alegre 253 anos: “Baile da Cidade” movimenta o Parque da Redenção neste sábado

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

Programação tem shows das 15h até o final da noite. (Foto: Cesar Lopes/Arquivo PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em mais uma ação comemorativa do 253º aniversário de Porto Alegre, o Parque da Redenção recebe a partir das 15h deste sábado (29) o tradicional “Baile da Cidade”. Estão anunciadas 15 atrações musicais de diferentes gêneros, até o final da noite, em um palco especialmente montado pela Secretaria Municipal de Cultura em frente ao Espelho D’Água.

Um dos destaques é a apresentação da Banda Municipal (que completa 100 anos de atividades), às 19h, com mais de 40 instrumentistas sob regência do maestro Wilthon Matos e com um convidado especial: o cantor e compositor Nei Lisboa. No programa, clássicos de seu repertório, tais como “Berlim, Bom Fim”, “Verão em Calcutá” e “Relógios de Sol”.

A Banda Municipal de Porto Alegre foi instituída no dia 13 de julho de 1925, pelo intendente municipal (cargo equivalente ao do atual prefeito) Otávio Rocha. A estreia teve como local o Theatro São Pedro, em 13 de junho de 1926, e posteriormente as apresentações passaram também a ser realizadas nas praças públicas e no primeiro Auditório Araújo Vianna, então localizado no atual terreno da Assembleia Legislativa.

Em 1979, a regência foi assumida por Alcides Macedo, o “Macedinho”, e o grupo voltou a projetar-se no panorama musical, participando de retretas, solenidades e atos cívicos. Com a criação da Secretaria Municipal de Cultura, em 1988, a Banda foi incorporada ao órgão.

Hoje dirigida por Eliseu Rodrigues, a instituição tem suas atividades musicais no Teatro Renascença (Centro Municipal de Cultura, na avenida Erico Verissimo) e no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, no bairro Cidade Baixa). A banda também apresenta concertos em escolas e eventos públicos ou oficiais.

Programação completa

– 15h: DJ Carol Teodoro (abertura).

– 15h10min: Filhos da Vivência (roda de capoeira).

– 15h30min: Cláudia Quadros (cantora).

– 15h45min: Nego Izolino (samba de raiz).

– 16h10min: Os Gaúchos (grupo folclórico internacional).

– 16h35min: Estância da Azenha (CTG).

– 17h: Visionários – Tributo a Charlie Brown (banda).

– 17h30min: Alma Gaúdéria (grupo tradicionalista).

– 18h10min: Negra Jaque (hip hop).

– 18h40min: Banda Municipal 100 anos + Nei Lisboa.

– 19h50min: Xandele (do 1º Festival de Música).

– 20h20min: Mocidade da Lomba do Pinheiro (Escola de samba do Grupo Bronze).

– 20h50min: União da Tinga (Escola de samba Campeã do Grupo Prata).

– 21h20min: Imperadores do Samba (Escola de samba Campeã do Grupo Ouro).

– 22h40min: Papas da Língua.

(Marcello Campos)

