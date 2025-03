Porto Alegre Carnaval de rua de Porto Alegre acontece nos dias 29 e 30 deste mês; veja a programação

Por Redação O Sul | 19 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Serão cinco blocos em cada um dos quatro circuitos programados para todo o fim de semana Foto: Alex Rocha/PMPA Serão cinco blocos em cada um dos quatro circuitos programados para todo o fim de semana. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Carnaval de rua de Porto Alegre ocorrerá no fim de semana dos dias 29 e 30 na Orla do Guaíba e em outras três regiões da periferia da cidade: Leste (Lomba do Pinheiro), Norte (Rubem Berta) e Restinga (Extremo-sul).

Vinte blocos de Carnaval selecionados no edital do Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto Alegre (Fumproarte) vão atrair os foliões por ruas e praças da cidade.

Serão cinco blocos em cada um dos quatro circuitos programados para todo o fim de semana. E ainda há blocos convidados. com trios elétricos, ritmistas e cantores.

Programação

– Circuito Orla do Guaíba 29/03

Local: avenida Augusto de Carvalho (entre as avenidas Loureiro da Silva e Aureliano de Figueiredo Pinto/Rota das Cuias)

Saída dos blocos: 10h

Bloco da Praça do Estado de Israel – das 10h às 10h40

Bloco Afro-Tchê – das 11h às 11h40

Bloco Os Panteras do Samba – das 11h50 às 12h30

Bloco Icea Malvina – das 12h40 às 13h20

Bloco do Bartira – das 13h30 às 14h10

Bloco da Amizade – das 14h20 às 14h50 (bloco convidado)

– Circuito Região Norte 29/03

Local: Rubem Berta (Praça México – rua Ada Vaz Cabeda)

Saída dos Blocos: 17h

Bloco do Nego Lelo – das 17h às 17h40

Bloco União do Morro – das 17h50 às 18h30

Bloco Acorda Batuqueiro – das 18h40 às 19h20

Bloco Negritude – das 19h20 às 20h10

Bloco Samba da Galeria – das 20h20 às 21h

Circuito Região Leste 30/03

Local: Praça da Juventude – Lomba do Pinheiro

Saída dos blocos: 10h

Bloco Social Arraial da Glória – das 10h às 10h40

Bloco dos Retalhos São Miguel – das 11h às 11h40

Bloco de Rua do Gato – das 11h50 às 12h30

Bloco Chiquinho dos Anjos – das 12h40 às 13h20

Bloco das Pretas – das 13h30 às 14h10

– Circuito Restinga 30/03

Local: avenida Macedônia (entre o Cecores e a Unidade de Saúde Macedônia)

Saída dos blocos: 17h

Bloco Ligars – das 17h às 17h40

Bloco Bah Guri – das 17h50 às 18h30

Bloco Trico Guaianazes – das 18h40 às 19h20

Bloco Tia Sônia Matahari – das 19h20 às 20h10

Bloco Vamo que Vamo – das 20h20 às 21h

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/carnaval-de-rua-de-porto-alegre-acontece-nos-dias-29-e-30-deste-mes-veja-a-programacao/

Carnaval de rua de Porto Alegre acontece nos dias 29 e 30 deste mês; veja a programação

2025-03-19