Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

Obra contemplou o segmento final, no bairro Agronomia. (Foto: Daniela Siqueira/SMSURB/PMPA)

Equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) de Porto Alegre concluíram nessa quinta-feira (27) a recuperação asfáltica do trecho final da avenida Bento Gonçalves, sentido bairro-centro, entre a Estrada João de Oliveira Remião (bairro Agronomia) e a ponte na divisa com Viamão. A obra demandou mais de um mês de trabalho.

O segmento foi escolhido por meio do sistema de Gestão Integrada de Pavimentos de Porto Alegre (Gipav-POA), que utiliza sistema de inteligência artificial para mapear a qualidade das vias públicas na cidade, além de 30 veículos equipados com sensores de trepidação e câmera no para-brisa.

De acordo com informações da prefeitura, desde outubro do ano passado já foram percorridas 60% da malha viária da cidade. A avaliação totaliza mais de 2 mil quilômetros.

Bairro Floresta

Na Zona Norte, a SMSUrb finalizou terça-feira (25) os serviços de recuperação de 1,5 mil quilômetro de pista na avenida Cristóvão Colombo, bairro Floresta. A antiga camada de asfalto foi substituída por uma nova e instaladas placas de concreto em frente às paradas de ônibus.

“Esse tipo de intervenção é mais duradoura e, a longo prazo, deve gerar economia de recursos públicos, além de trazer mais segurança e valorizar a região”, ressaltou o titular da pasta, Vitorino Baseggio, acompanhado do diretor de Operações da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Carlos Pires e de engenheiros que fizeram uma caminhada de vistoria no local.

O trabalho de recuperação estrutural da via foi deflagrado em julho de 2023. Em novembro do ano passado, a Secretaria entregou o trecho de 824 metros da Cristóvão entre as ruas Barros Cassal e Ramiro Barcelos.

A realização dos serviços demandou recursos oriundos de um empréstimo de R$ 60 milhões, liberado em 2023 pelo Banco do Brasil para recuperação de 17 vias com sinais de desgaste na pavimentação. Para a requalificação asfáltica, estas foram divididas em quatro lotes.

Os trechos para a recuperação estrutural ou funcional foram selecionados de acordo com critérios técnicos da equipe de engenharia da Diretoria de Conservação de Vias Urbanas (DCVU) da Smsurb.

Para quem utiliza a linha de ônibus “637.2-Chácara das Pedras/IAPI”, não há mais o desvio temporário no sentido bairro-Centro. O itinerário foi devolvido ao seu percurso original.

(Marcello Campos)

2025-03-27