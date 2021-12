Porto Alegre Porto Alegre adere ao serviço que permite abrir empresas em até dez minutos

Porto Alegre é a primeira cidade gaúcha a aderir ao Tudo Fácil Empresas e a segunda do País Foto: Alex Rocha/PMPA

A partir desta quarta-feira (15), Porto Alegre passa a contar com o Tudo Fácil Empresas. O novo serviço foi lançado na manhã desta quarta-feira, no Palácio Piratini, com a presença do prefeito Sebastião Melo, e visa a facilitar a vida do empreendedor, permitindo abrir uma empresa em até dez minutos. Porto Alegre é a primeira cidade gaúcha a aderir ao programa e a segunda do País.

A iniciativa é da Junta Comercial do Estado, em parceria com a prefeitura da Capital, através da Procempa e das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade e Saúde, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

A Procempa desenvolveu funcionalidades como consulta e seleção dos endereços, da viabilidade das atividades de acordo com o Plano Diretor, além da geração da inscrição tributária municipal, integrando os serviços com a plataforma.

“O Tudo Fácil Empresas é uma profunda transformação. Formalizar um empreendimento em até 10 minutos, com um acesso digital, é usar a inovação a serviço do cidadão e do desenvolvimento. Saúdo o governo do Estado, a equipe da Prefeitura de Porto Alegre e os parceiros que trabalharam de forma integrada para tornar o projeto realidade”, disse o prefeito Sebastião Melo.

O vice-prefeito Ricardo Gomes destacou que a Capital é primeira do Brasil a disponibilizar o serviço em um único portal. “Agora é possível abrir uma empresa acessando um único site, com o celular na palma da mão. Ser a primeira cidade do Brasil a implementar o serviço neste formato, com essa facilidade, nos orgulha muito”, destacou.

Entrando no site da Junta Comercial do Rio Grande do Sul, o Tudo Fácil Empresas estará disponível no portal de serviços. Depois, o cidadão deverá seguir os passos indicados e em poucos minutos o processo é concluído.

“É mais uma ação importante da gestão Melo e Ricardo, alicerçada na Lei da Liberdade Econômica, que muda o patamar do ambiente de negócios da nossa Capital. Também demonstra o nosso compromisso com o fortalecimento do empreendedorismo, geração de emprego e renda”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni.

Para o adjunto da SMDET, Vicente Perrone, o Tudo Fácil Empresas é a ação mais revolucionária do empreendedorismo gaúcho dos últimos 20 anos. “Com certeza é um marco para a atividade econômica do Brasil, Rio Grande do Sul, mas principalmente para Porto Alegre”, disse Perrone.

“Este é um projeto que demonstra o impacto da tecnologia na vida do cidadão. É um relevante projeto com colaboração entre Procempa e Procergs, município e estado juntos para agilizar a vida do empreendedor”, celebra a diretora-técnica da Procempa, Débora Roesler.

