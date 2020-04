Rio Grande do Sul Porto Alegre alcança nove óbitos por coronavírus e Rio Grande do Sul chega a 23 vítimas da doença

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

Um homem de 71 anos, internado desde 1º de abril no Hospital Ernesto Dornelles, faleceu nesta sexta-feira. Foto: Reprodução/Google Maps

A SMS (Secretaria Municipal da Saúde) informou no início da tarde desta sexta-feira (17) o nono óbito de paciente de Porto Alegre com coronavírus. A vítima foi um homem de 71 anos, internado desde 1º de abril no Hospital Ernesto Dornelles, na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde 2 de abril. O paciente tinha doença cardiovascular e o óbito ocorreu na quinta-feira. Este é o 23º óbito no Rio Grande do Sul, que registra 802 casos da doença.

Mais cedo a SES (Secretaria Estadual da Saúde) informou sobre a 22ª vítima, um homem de 52 anos, morador de Arroio do Sal, no Litoral Norte gaúcho. Ele estava internado desde o dia 11 de abril no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres. O homem tinha histórico de doença cardíaca. A morte ocorreu na manhã de quinta-feira (16).

Dentro dos 802 casos registrados, a SES também informou nesta sexta que foram nove novos casos, distribuídos em Porto Alegre (6), São Leopoldo, Guaíba e Bento Gonçalves.

