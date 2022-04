Porto Alegre Porto Alegre amplia horários de funcionamento de quatro unidades de saúde; confira

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Postos de saúde começam a funcionar em horário ampliado na segunda-feira (11). Foto: Cristine Rochol/PMPA Postos de saúde começam a funcionar em horário ampliado na segunda-feira (11). (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais quatro unidades de saúde de Porto Alegre irão ampliar o horário de atendimento à população. A partir de segunda-feira (11) Diretor Pestana, Morro Santana e Navegantes passam a funcionar das 7h às 22h. Para vacinação contra Covid-19, no entanto, o funcionamento ocorre até as 21h. Já a Timbaúva atenderá das 7h às 19h.

Com isso, já são 11 locais funcionando em horário ampliado em 2022, sete dos quais começaram o atendimento em março. A mudança faz parte de uma série de ampliações programadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para garantir o acesso a consultas e exames de rotina a partir de horários flexíveis de atendimento.

Saúde na Hora

Em março, outros sete serviços também estenderam o horário. No dia 3, as unidades de saúde 1º de Maio e São José ampliaram o atendimento em uma hora, passando a funcionar das 7h às 22h e das 7h às 19h, respectivamente. No dia 7, foi a vez da Clínica da Família Álvaro Difini, na Restinga, e da Unidade de Saúde Moab Caldas, no Santa Tereza, que agora funcionam das 7h às 22h. A Clínica da Família Campo da Tuca, no bairro Partenon, e a Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes, na Restinga, passaram a atender das 7h às 22h no dia 14, e no dia 28 foi a vez da Unidade de Saúde Sarandi.

Novos locais com atendimento ampliado

– Diretor Pestana (7h às 22h) – rua Dona Teodora, 1016, bairro Farrapos

– Morro Santana (7h às 22h) – rua Marieta Menna Barreto, 210, bairro Protásio Alves

– Navegantes (7h às 22h) – avenida Presidente Franklin Roosevelt, 5, bairro São Geraldo

– Timbaúva (7h às 19h) – rua Sebastião do Nascimento, 1050, bairro Mário Quintana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre