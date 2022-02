Porto Alegre Porto Alegre amplia público infantil que poderá receber vacinação contra a Covid em casa

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2022

Vacinação em domicílio começou semana passada e está disponível para crianças acamadas. Foto: Cesar Lopes/PMPA Vacinação em domicílio começou semana passada e está disponível para crianças acamadas. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A partir desta semana, crianças de 5 anos ou mais com graus severos de autismo que não teriam condições de ir a uma unidade de saúde em Porto Alegre para aplicar a vacina contra Covid-19 poderão receber a imunização em casa. A vacinação em domicílio começou na semana passada e está disponível para crianças acamadas – que possuem dificuldades de locomoção – a partir de 5 anos.

O cadastramento do público-alvo pode ser feito exclusivamente via mensagem no WhatsApp para a coordenadoria de saúde da região onde a criança reside (confira os números de WhatsApp e as regiões atendidas no final da matéria). O atendimento é exclusivo para moradores da Capital e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Na solicitação, é preciso encaminhar nome da criança, número do CPF, data de nascimento, endereço, confirmação da condição de acamada e telefone para contato. Após a verificação da documentação, as equipes irão confirmar o agendamento. O prazo para a realização dependerá do número de solicitações de cada coordenadoria.

Na hora da vacinação, é preciso apresentar documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança, além de comprovante da condição de saúde (no caso de comorbidade ou deficiência). Os pais devem estar presentes no momento da vacinação ou apresentarautorização assinada caso não estejam na residência.

O benefício também está garantido para vacinação de adultos acamados, tanto na primeira e segunda dose quanto nas doses de reforço, completando o esquema vacinal.

Confira as principais regiões atendidas em cada coordenadoria de saúde e o telefone para contato (apenas mensagem no WhatsApp):

Coordenadoria de Saúde Sul:

Regiões atendidas: Aberta dos Morros, Serraria, Tristeza, Cavalhada, Camaquã, Ipanema, Guarujá, Campo Novo e Vila Nova, Belém Novo, Ponta Grossa, Lami, Boa Vista, Restinga Nova e Velha

WhatsApp para contato: (51) 3289-5566

Coordenadoria de Saúde Norte:

Regiões atendidas: Rubem Berta, Passo das Pedras, Sarandi, Santa Rosa de Lima, IAPI e Passo D’Areia

WhatsApp para contato: (51) 3289-3490

Coordenadoria de Saúde Leste:

Regiões atendidas: Partenon, São José, Santo Antônio, Agronomia, Lomba do Pinheiro, Vila João Pessoa, Três Figueiras, Chácara das Pedras, Morro Santana, Mário Quintana, Jardim Carvalho e Bom Jesus

WhatsApp para contato: (51) 3289-5529

Coordenadoria de Saúde Oeste:

Regiões atendidas: Centro Histórico, Floresta, Auxiliadora, Moinhos de Vento, Bela Vista, Petrópolis, Santana, Cidade Baixa, Medianeira, Jardim Botânico, Azenha, Praia de Belas, Menino Deus, Santa Tereza e Cristal

WhatsApp para contato: (51) 3289-2905.

