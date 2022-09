Porto Alegre Porto Alegre: Ampliação do Instituto de Cardiologia possibilitará mais 4,5 mil atendimentos por ano

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Construção abrigará uma nova sala de procedimentos hospitalares, 24 leitos de recuperação hemodinâmica e 23 leitos de recuperação pós-operatório Foto: Divulgação Construção abrigará uma nova sala de procedimentos hospitalares, 24 leitos de recuperação hemodinâmica e 23 leitos de recuperação pós-operatório. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul e o Instituto de Cardiologia deram, nesta quinta-feira (22), ordem de início para as obras de expansão do hospital, projeto que ampliará o atendimento da instituição em mais de 4,5 mil pacientes por ano. Com recursos de R$ 25 milhões repassados pelo executivo estadual ao instituto de Porto Alegre, será possível construir um novo prédio, de 3.894,39 metros quadrados.

A construção abrigará uma nova sala de procedimentos hospitalares, 24 leitos de recuperação hemodinâmica e 23 leitos de recuperação pós-operatório. As obras têm previsão de serem concluídas em 10 meses, conforme a administração do Instituto de Cardiologia.

Prédio E

Com a construção do chamado Prédio E, o local terá uma melhora dos fluxos e nova dinâmica dos serviços de apoio, criação de novos espaços e rotas, além da qualificação em diversos serviços, em especial Nutrição e Dietética, Farmácia Hospitalar e Central de Abastecimento.

“Temos feito importantes investimentos no Estado. Na área da saúde, esses R$ 25 milhões são um exemplo disso e representam uma ação para salvar mais vidas, em um hospital que é referência no RS”, afirmou o governador Ranolfo Vieira Júnior.

O diretor-presidente do Instituto de Cardiologia, Marne de Freitas Gomes, ressaltouque serão salvas com a ampliação do local. “Se fosse para dar um título ou nomear este momento, eu diria que a palavra é parceria. Só tenho a agradecer o esforço de todos os envolvidos”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre