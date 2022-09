Rio Grande do Sul Justiça Eleitoral gaúcha sedia reunião com Instituições de segurança no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

O evento marca a integração da Justiça Eleitoral gaúcha com os órgão de segurança pública do Estado Foto: ASCOM/ TRE-RS O evento marca a integração da Justiça Eleitoral gaúcha com os órgão de segurança pública. (Foto: ASCOM/TRE-RS) Foto: ASCOM/ TRE-RS

Na manhã desta quinta-feira (22), aconteceu uma reunião do Gabinete de Governança Integrada de Segurança Pública – GGISP com o Tribunal Regional Eleitoral do RS sobre as Eleições 2022. O grupo de trabalho foi instituído pelo Governo do Estado, com a finalidade de planejar e coordenar as ações de segurança pública nas Eleições 2022 em todo o Rio Grande do Sul. Serve ainda como fórum para o funcionamento articulado entre as diversas instituições, cujas atribuições estejam ligadas ao processo eleitoral, no âmbito federal, estadual e municipal.

O evento histórico foi realizado no plenário Assis Brasil do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul – TRE/RS, no centro de Porto Alegre.

Na oportunidade o Presidente do Tribunal, Desembargador Francisco José Moesch, declarou sentir-se honrado com as presenças, referindo-se ao caráter simbólico da reunião, em que todas e todos estão à mesma mesa e imbuídos do mesmo espírito cívico constitucional, para fazer eleições limpas, seguras, transparentes e democráticas. Ressaltou que a segurança pública serve a todas as pessoas: magistradas(os), Ministério Público, servidoras(es), mesárias(os), auxiliares, eleitoras(es) e demais cidadãs(os).

A Corregedora Regional Eleitoral e Vice-Presidente do TRE-RS, Desembargadora Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, também esteve presente na reunião, assim como o Secretário Adjunto de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Dr. Heraldo Chaves Guerreiro, o Desembargador Eleitoral, Gerson Fischmann e o Procurador Regional Eleitoral, Dr. José Osmar Pumes.

Também estavam presentes representantes das seguintes instituições: Tribunal de Justiça do RS, Ministério Público, da Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, da OAB-RS, da Polícia Civil, da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, do Instituto Geral de Perícias, da Procuradoria-Geral do Estado, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira, do Exército Brasileiro, da Secretaria Municipal de Segurança de Porto Alegre, da Agência Brasileira de Inteligência e da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre).

