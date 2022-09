Mundo Barco com migrantes naufraga em águas sírias; 34 pessoas morreram

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

Embarcação partiu de Minyeh, no norte do Líbano, dias atrás, e levava passageiros de várias nacionalidades Foto: Divulgação Embarcação partiu de Minyeh, no norte do Líbano, dias atrás, e levava passageiros de várias nacionalidades. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Autoridades sírias encontraram 34 mortos e 14 sobreviventes após um naufrágio de um barco que levava migrantes perto da cidade costeira síria de Tartous. Segundo sobreviventes, a embarcação saiu do norte do Líbano.

Qubrusli citou sobreviventes que disseram que o barco partiu de Minyeh, no norte do Líbano, dias atrás, e acrescentou que havia passageiros de várias nacionalidades na embarcação. Ele disse que as operações de busca estavam em andamento em condições difíceis devido ao mar agitado e ventos fortes.

Migração acentuada

O Líbano viu um aumento na migração impulsionado por uma das crises econômicas mais profundas do mundo desde a década de 1850. Além dos libaneses, muitos dos que embarcam em barcos de imigrantes já são refugiados vindos da Síria e da Palestina.

Dezenas de pessoas na cidade libanesa de Trípoli, no norte do país, realizaram um protesto na quinta-feira para alertar as autoridades de que perderam contato com um barco de imigrantes com dezenas de pessoas a bordo.

