Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

Com a autorização, a farmacêutica brasileira Greencare consegue encurtar de 30 dias para 48 horas o prazo de entrega do medicamento ao paciente Foto: Divulgação Com a autorização, a farmacêutica brasileira Greencare conseguirá encurtar de 30 dias para 48 horas o prazo de entrega do medicamento ao paciente. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A farmacêutica brasileira Greencare, controlada por um dos maiores fundos globais especializados em negócios de cannabis, o Greenfield Global Opportunities, começou esta semana a vender medicamento de cannabis medicinal no varejo por meio de delivery.

Com autorização sanitária obtida junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que permitiu a empresa ter localmente estoque desses itens, a companhia consegue encurtar de 30 dias para 48 horas o prazo de entrega do medicamento ao paciente. Antes de obter essa autorização, a importação era feita diretamente pelos pacientes e demorava cerca de um mês até ser finalizada.

“Em 70% do território nacional, vamos conseguir retirar a receita azul (controlada) na casa do cliente em 24 horas após o pedido telefônico e retornamos com o produto no local depois de 24 horas”, explica Fábio Furtado, sócio e diretor comercial da empresa.

Primeiro delivery

O executivo diz que se trata do primeiro delivery de medicamentos à base cannabis do Brasil. Com a estratégia de entregas, feita por meio de call center dedicado, a expectativa da companhia é ampliar em 40% a base de clientes no prazo de um ano, diz Martim Prado Mattos, presidente da farmacêutica e controlador do fundo. Hoje, a Greencare atende 20 mil pacientes.

Quando a farmacêutica começou a desenhar o projeto de venda no varejo, chegou a cogitar a comercialização do produto no balcão da farmácia, possibilidade que está descartada no momento. •

