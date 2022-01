Porto Alegre Porto Alegre aplica mais de 2,5 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus em 2021

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2022

A vacinação na Capital começou em 19 de janeiro de 2021 Foto: Cristine Rochol/PMPA A vacinação na Capital começou em 19 de janeiro de 2021. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Porto Alegre aplicou mais de 2,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no ano passado. De acordo com o Vacinômetro, 100% da população da Capital acima de 12 anos está vacinada com a primeira dose, e mais de 90% com as duas doses. Também foram aplicadas mais de 270 mil doses de reforço.

“Ao longo de 2021, Porto Alegre se destacou nas ações de vacinação contra a Covid-19. Por inúmeras vezes, esteve em primeiro lugar no ranking da vacina entre as capitais brasileiras. E isso só foi possível devido à uma força-tarefa montada pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com hospitais, unidades de pronto-atendimento, unidades de saúde, farmácias, universidades e outras instituições. A prefeitura contou com mais de 40 parceiros, que auxiliaram na logística, transporte, organização e aplicação das doses na Capital”, informou o Executivo municipal.

A campanha de vacinação na cidade começou no dia 19 de janeiro, com a imunização de idosos institucionalizados e funcionários do Asilo Padre Cacique. Em seguida, foi a vez dos profissionais de saúde dos hospitais. Depois, a vacinação contemplou as demais etapas e grupos previstos no Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

“Nesta missão, foi montada uma campanha sem precedentes, disponibilizando a vacina de segunda a segunda, sem interromper o processo aos finais de semana ou feriados. Aos domingos, a Unidade Móvel de Saúde se deslocava até algum ponto distante do Centro da Capital, facilitando o acesso da população à vacina”, destacou a prefeitura.

Para incentivar a vacinação entre o público jovem, a prefeitura desenvolveu ações como o Rolê da Vacina. Lançada em agosto no Largo Glênio Peres, a iniciativa levou equipes volantes a diversas regiões da cidade. O Rolê ocorreu em igrejas, instituições de ensino, escolas de samba, praças, parques e até estádios de futebol.

Em setembro, o Gre-Nal da Vacina levou a imunização para o Estádio Beira-Rio e a Arena do Grêmio. Já a Parada da Vacina, realizada em parceria com a EPTC e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, levou a imunização a avenidas movimentadas da Capital, das 21h até a meia-noite, para motoristas, passageiros, ciclistas e pedestres.

