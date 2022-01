Saúde Ministro da Saúde diz que vacinas contra o coronavírus para crianças chegam ao Brasil na segunda quinzena de janeiro

3 de janeiro de 2022

Ministra Damares Alves e Marcelo Queiroga, em Brasília. Segundo o ministro da Saúde, vacinação infantil "está bem definida, de maneira clara e transparente" Foto: Reprodução de TV

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse, nesta segunda-feira (03), que vacinas contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos chegam ao Brasil na segunda quinzena de janeiro. Em dezembro, ele já havia anunciado que a imunização desse público começaria no início de 2022.

O anúncio de Queiroga à imprensa ocorreu após uma solenidade em Brasília, que tratava sobre envio de 23 médicos para ajudar vítimas das enchentes na Bahia.

“Na segunda quinzena de janeiro, as vacinas começam a chegar e serão distribuídas”, disse o ministro da Saúde. Queiroga afirmou ainda que a vacinação infantil “está bem definida, de maneira clara e transparente” e a pasta tem uma “ampla discussão com a sociedade acerca do tema [vacinação], que é fundamental”.

“Disseram que as crianças são depósitos de vírus, nossas crianças são o futuro do Brasil”, afirmou. O ministro disse que a pasta fará uma consulta pública, seguida de uma audiência pública onde especialistas “das diversas correntes” vão poder decidir sobre a imunização e a sociedade tomar conhecimento. Segundo Queiroga, o objetivo é “oferecer aos pais as informações necessárias para que eles possam tomar as melhores decisões para os seus filhos”.

“Nós estamos com os pais e as mães para apoiá-los na hora de tomada de decisões em relação a essa questão das vacinas”, comentou. De acordo com o Ministério da Saúde, 381 milhões de doses contra a Covid-19 foram distribuídas no país, desde o início da campanha, em janeiro de 2021. O levantamento considera os imunizantes entregues até o dia 9 de dezembro.

