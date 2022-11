Porto Alegre Porto Alegre apresenta em evento na Serra Gaúcha o projeto “Capital Mundial do Churrasco”

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2022

Entre as propostas, está a criação de universidade, museu e festival internacional Foto: Cesar Lopes/PMPA Cidade gaúcha de Lagoa Vermelha já conta com tal status em âmbito nacional. (Foto: EBC) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Com estante no Festival de Turismo de Gramado (Festuris), na Serra, a prefeitura de Porto Alegre está divulgando um projeto lançado no primeiro semestre: obter para a maior cidade do Rio Grande do Sul o reconhecimento extraoficial como “Capital Mundial do Churrasco”. Trata-se de um calendário de ações envolvendo a cadeia produtiva do prato típico.

A ideia de marketing foi deflagrada em junho pelo vice-prefeito Ricardo Gomes, durante evento no Parque da Harmonia. Dentre as iniciativas abrangidas estão a de instituir setembro como “Mês do Churrasco”, criar museu, curso temático e festival internacional, reunindo assadores renomados e outros representantes do setor.

“Além de ótimos estabelecimentos, temos uma forte cultura do churrasco feito em casa”, ressaltou na ocasião Ricardo Gomes, idealizador do projeto. “Precisamos divulgar ao mundo essa nossa característica, de grande potencial para geração de emprego, renda e turismo.”

Durante a feira, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet) de Porto Alegre também oferece o “Gaudéria”, drink especialmente criado para o projeto “Capital Mundial do Churrasco”. A bebida é elaborada à base de aguardente, bergamota e rapadura.

Apresenta, ainda, palestras e quatro vídeos temáticos de divulgação, com foco em gastronomia, curiosidades, histórias inusitadas e zona rural da cidade. E ao escanear um código QR é possível acessar mapa virtual da cidade, incluindo rotas, atividades e dicas.

O principal objetivo da feira é apresentar destinos aos visitantes, principalmente às agências de viagem do Brasil e internacionais que devem passar pelo local. O titular-adjunto da A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, Douglas Martello, participou da abertura do evento, nesta quinta-feira:

“A capital gaúcha é conhecida por ter um turismo diversificado, dos eventos aos negócios, para todas as pessoas e todos os gostos. A campanha Porto Alegre Para Se Encontrar diz respeito a essa pluralidade que faz com que todos se encontrem na cidade”.

Lagoa Vermelha

Em 2019, a cidade gaúcha de Lagoa Vermelha (Nordeste do Estado) obteve reconhecimento oficial como “Capital Nacional do Churrasco”. O título consta na lei federal nº 2.436/2019, rubricada pelo presidente Jair Bolsonaro em dezembro passado.

O município de 28 mil habitantes possuía o mesmo status em âmbito estadual desde janeiro de 2019, quando uma lei do então deputado Sérgio Turra (PP) foi sancionada pelo Palácio Piratini. A ideia de expandir tal reconhecimento partiu, naquele ano, da então senadora Ana Amélia Lemos (PP), depois titular da Secretaria Estadual de Relações Internacionais e candidata derrotada ao Senado.

Na justificativa da proposta, há três anos, foi levado em consideração “o modo pioneiro do lagoense de se expressar, através do preparo de assados com características como uso de espetos de madeira e cortes diferenciados, aspectos evidenciados em Festa Nacional realizada a cada dois anos desde 1983”.

(Marcello Campos)

