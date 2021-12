Porto Alegre Porto Alegre atinge 1 mil intervenções para acessibilidade em obras públicas em 2021

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2021

Trecho 3 da Orla foi projetado e executado para ser 100% acessível Foto: Giulian Serafim/PMPA Trecho 3 da Orla foi projetado e executado para ser 100% acessível. (Foto: Giulian Serafim / PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre atingiu a marca de 1 mil intervenções para acessibilidade executadas em 2021. Projetadas pela Coordenação de Acessibilidade da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura foram implantadas 935 rampas, 19 paradas de ônibus acessíveis e 46 recortes de canteiro central.

Além das intervenções realizadas em vias da Capital, prédios e espaços públicos também se tornaram mais acessíveis. “Pensar uma Porto Alegre para todos passa por planejar e executar obras visando a acessibilidade universal. Queremos garantir uma cidade mais bonita, segura e confortável para todos”, destaca o secretário Pablo Mendes Ribeiro.

“Também implantamos, nesta gestão, o sistema de testes técnicos das obras, que com a presença de pessoas com deficiência, passaram a ser realizados antes de cada entrega para garantir a funcionalidade dos equipamentos”, concluiu.

Espaços públicos como a Orla Trecho 3, entregue em outubro, foram projetados e executados para serem 100% acessíveis. Além das inúmeras rampas de acesso do Trecho 3, dos corrimãos próximos à arquibancadas e das vagas reservadas no estacionamento, foram executados 3 quilômetros de rota tátil.

Para a instalação do piso, foram executados 100 mil furos em toda a extensão do trecho. Ao todo, mais de R$ 550 mil foram investidos nas intervenções de acessibilidade do parque, que é ainda o primeiro da Capital a contar com mapas táteis para acessibilidade.

A implantação de acessibilidade nas ruas e avenidas da Capital também registraram avanços importantes. “Passamos a executar intervenções pensando na acessibilidade em toda a extensão da via, diferente do que se fazia antigamente, quando apenas se executavam rampas em travessias ou cruzamentos”, afirma a coordenadora de Projetos e Obras de Acessibilidade da Smoi, Alda Gislaine.

“Foram mais de 935 rampas, compondo travessias seguras, com toda acessibilidade e sinalização semafórica, proporcionando assim maior segurança aos usuários”, conclui.

Em 2021, foram executadas rampas nas ruas Cel. Bordini (34), Eudoro Berlink (42), Quintino Bocaíuva (22), Vasco da Gama (32), Ramiro Barcelos (26), Sérgio Martini (4), Álvares Cabral (1), Andaraí (22), nas avenidas Bernardino Silveira Amorim (40), Sertório (7), Cel. Massot (5), Benno Mentz (140), Cavalhada (58), Juca Batista (128), Estrada Costa Gama (8), ABT João Pessoa (23), Zona 30 (59), Adelino Ferreira Martins (4), João XXIII (1), Cristiano Fisher (14), Dr. Júlio Bocaccio (2), Vidal de Negreiros (2), av. Nova York (2), ruas Otávio Francisco Caruso da Rocha (4), José Otão (66), Antônio C. Berta (1), Xavier de Carvalho (4), Rótula das Cuias (4), Manoel Elias (2), Dr. Meer Kaufmann (4), São Manoel (7), Estação Turing (5), Travessia Santa casa (21), Iguatemi (1), av. Borges de Medeiros (34), Voluntários da Pátria (13), Ernesto Neugebauer (9), Carris (4), Praça da Matriz (12) e Lomba do Pinheiro (2).

