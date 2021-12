Porto Alegre Porto Alegre registra três novos casos da variante Ômicron

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











As três pessoas não têm histórico de viagem Foto: Reprodução As três pessoas não têm histórico de viagem. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais três casos da variante Ômicron do coronavírus por genotipagem entre residentes de Porto Alegre nesta terça-feira (21). Os três casos têm vínculo epidemiológico entre si, mas não têm relação conhecida com casos confirmados anteriormente. As três pessoas não têm histórico de viagem. As amostras serão encaminhadas para sequenciamento total.

Desde 10 de dezembro, 12 casos da nova variante foram confirmados por genotipagem em Porto Alegre. De acordo com a vigilância epidemiológica dos casos, desses, nove têm vinculação com casos importados – quatro são de viajantes procedentes do exterior, e cinco contatos com essas pessoas. Os três mais recentes teriam sido infecções contraídas na cidade.

O dado foi divulgado pela Diretoria de Vigilância em Saúde nesta terça-feira. Como medida de prevenção e controle frente à nova variante, especial atenção deve ser dada à vacinação contra Covid-19, incluindo a aplicação da dose de reforço para todos os indivíduos acima de 18 anos, de acordo com a vacina recebida e/ou condição de saúde:

– a partir de quatro meses da aplicação da segunda dose, de acordo com escalonamento definido pela SMS;

– a partir de dois meses da dose única; e

– a partir de 28 dias da segunda dose para imunossuprimidos.

Também devem ser reforçadas medidas preventivas como o distanciamento social, a frequente higienização das mãos, o uso correto de máscaras, a ventilação natural de ambientes e o isolamento de casos suspeitos e confirmados e seus contatos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre