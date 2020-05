Porto Alegre Porto Alegre chega a 18 mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Ações de fiscalização realizadas em Porto Alegre nesta segunda-feira. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Ações de fiscalização realizadas em Porto Alegre nesta segunda-feira. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Foi confirmada nesta segunda-feira (11) o 18º óbito de paciente de Porto Alegre com coronavírus. A vítima era um homem, de 80 anos, internado desde 17 de abril no Hospital Moinhos de Vento, notificado no dia 21 do mesmo mês como positivo para Covid-19. Segundo a SMS (Secretaria Municipal de Saúde), não há informações ou referências de outras comorbidades.

Conforme a atualização da SMS, foram confirmados 41 novos casos de pacientes com coronavírus nesta segunda, em Porto Alegre. Com os números, o total de confirmados subiu para 644. Já os casos negativos são 1.671 e outros 652 seguem em análise.

