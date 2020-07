Rio Grande do Sul Porto Alegre chegou a 100 mortes por coronavírus. No Rio Grande do Sul, casos fatais totalizam quase 700

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Prefeitura publicou homenagem às vítimas da pandemia na Capital. (Foto: Divulgação/PMPA)

Em mais um dia de número elevado de mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul (se considerados os últimos boletins oficiais), nesta quinta-feira (2) a Secretaria da Saúde ampliou para 663 as perdas humanas para a pandemia em território gaúcho – 100 delas em Porto Alegre. O número inclui 27 novos óbitos – oito a menos que o recorde estadual de 35 notificações em 24 horas, registrado na terça-feira.

Já os diagnósticos positivos totalizam 29.195 em 409 dos 497 municípios gaúchos desde o início da pandemia em âmbito regional, durante a primeira quinzena de março. De acordo com os dados do mais recente boletim, o contingente de indivíduos já recuperados (sem sintomas há pelo menos 14 dias) é de 23.511, o que representa um índice de 81%.

Os falecimentos abrangem moradores das cidades mencionadas a seguir, em uma lista resumida que também informa o gênero (masculino ou feminino) e a idade de cada vítima. Característica verificada desde os primeiros óbitos, a maioria dos mortos por Covid-19 no Rio Grande do Sul tem como denominadores comuns a faixa etária (idosos) e o histórico de comorbidades (cardiopatias, doenças respiratórias e diabetes).

– Alvorada (mulher, 44 anos);

– Alvorada (mulher, 54 anos);

– Alvorada (homem, 67 anos);

– Arvorezinha (homem, 76 anos);

– Esperança do Sul (homem, 67 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 71 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 71 anos);

– Getúlio Vargas (homem, 83 anos);

– Gravataí (homem, 73 anos);

– Gravataí (mulher, 88 anos);

– Horizontina (homem, 74 anos);

– Ibiaçá (mulher, 69 anos);

– Imbé (mulher, 65 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 67 anos);

– Parobé (homem, 77 anos);

– Passo Fundo (homem, 84 anos);

– Porto Alegre (homem, 46 anos);

– Porto Alegre (mulher, 96 anos);

– Porto Alegre (mulher, 60 anos);

– Redentora (homem, 74 anos);

– São José do Norte (mulher, 87 anos);

– Rio Grande (homem, 63 anos);

– Rio Grande (homem, 36 anos);

– São Leopoldo (mulher, 47 anos);

– São Leopoldo (homem, 76 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 74 anos);

– Teutônia (homem, 70 anos).

Porto Alegre

Apresentando números diferentes do governo gaúcho por causa de uma demora na integralização de dados, a SMS (Secretaria Municipal da Saúde) de Porto Alegre informou que a cidade chegou nesta sexta-feira à marca de 100 mortes por coronavírus, cinco a mais que no balanço estadual e líder isolada do ranking de casos fatais da doença no Rio Grande do Sul. A více-lider, Passo Fundo (Região Norte, tem 45).

A centésima vítima na Capital é uma mulher de 61 anos, internada no Hospital São Lucas da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) desde a terça-feira. Ela apresentava histórico de doença cardiovascular, hipertensão arterial e diabetes.

Por meio de postagem em sua conta no Twitter no início da noite, a SMS publicou uma homenagem até então inédita por parte da prefeitura. Trata-se de uma imagem em que são destacados, de forma sequencial, todos os primeiros nomes dos mortos pela pandemia na cidade, junto com o seguinte texto:

“Chegamos ao 100⁰ óbito de paciente de Porto Alegre com #Coronavirus. Mais do que número de caso, cada um tinha um nome, uma história. Cuide de você e da sua família. Pratique a empatia, distanciamento social e intensifique hábitos de higienização das mãos”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul