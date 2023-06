Porto Alegre Porto Alegre contabiliza 2511 casos de dengue este ano

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Até esta quarta (7), quatro óbitos foram confirmados Foto: Divulgação/PMPA Até esta quarta (7), quatro óbitos foram confirmados. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre indicam 2511 casos confirmados de dengue este ano.

Do total das infecções, 2423 foram contraídos na cidade. As notificações de suspeitas de pessoas residentes na Capital somam 3647. A porcentagem de casos confirmados em relação às notificações se mantém em 69,9%.

Foram descartadas 770 suspeitas. Até esta quarta (7), quatro óbitos foram confirmados em decorrência de dengue em 2023. Ano passado, foram registrados quatro óbitos por dengue na cidade.

Os dados estão publicados no Boletim Informativo semanal da Secretaria Municipal de Saúde referente à Semana Epidemiológica 22 e consideram a data de início dos sintomas dos pacientes notificados. As informações constam no banco do Sistema de informação de Agravos de Notificação (Sinan) e estão sujeitas a revisão pela Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS).

Desde o início do ano, foram notificadas 3921 suspeitas de dengue à vigilância epidemiológica da secretaria, das quais 3647 entre pessoas residentes da Capital. Esse dado também está sujeito a revisão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-contabiliza-2511-casos-de-dengue-este-ano/

Porto Alegre contabiliza 2511 casos de dengue este ano

2023-06-07