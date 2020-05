Porto Alegre Porto Alegre contabiliza 760 casos de Covid, 21 óbitos e 455 pacientes recuperados

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

Marchezan durante visita ao Hospital Vila Nova quando recebeu 66 novos leitos para pacientes com coronavírus. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Marchezan durante visita ao Hospital Vila Nova quando recebeu 66 novos leitos para pacientes com coronavírus. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

A Capital possui 760 casos positivos para coronavírus, informou nesta quinta-feira (14) a SMS (Secretaria Municipal da Saúde). Foram confirmados 16 casos nas últimas 24h. Outros 1.982 foram negativados. Também há 455 pacientes considerados recuperados do coronavírus em Porto Alegre. Os casos em análise saltaram de 89 para 1.354 nesta quinta, segundo a SMS, reflexo do aumento de testes.

Segundo o prefeito Nelson Marchezan Júnior, o aumento gradual no número de casos é uma resposta à liberação controlada de atividades e setores da economia.

“A aceleração do crescimento preocupa mais do que o crescimento em si. Deve aumentar também a ocupação de leitos de UTI. Mas o fundamental é que mantenhamos isso de uma forma organizada no tempo. O tempo nos ajuda a conhecer o vírus, buscar os EPIs (equipamentos de proteção individual), manter o sistema de saúde disponível para atender a demanda gerada pelo coronavírus e fazer talvez a maior campanha de vacinação contra a gripe da história da cidade”, afirmou Marchezan.

Desde 20 de março, quando foi registrado o primeiro óbito de pessoa residente em Porto Alegre por Covid-19, 21 pessoas perderam a vida em decorrência da infecção. Os dois óbitos mais recentes foram registrados na quarta-feira (13). Uma jovem de 26 anos, com histórico de obesidade e asma, e um idoso de 86 anos, diabético. Há 12 exames com resultado inconclusivo.

Entre os pacientes que evoluíram para óbito, nove eram do sexo feminino, 12 do masculino, sendo a maioria idosos. Em relação à faixa etária, uma pessoa tinha menos de 50 anos (26); outra, 58 anos; 10 óbitos entre na faixa dos 70 a 79; sete entre 80 e 89 anos; e dois com mais de 90 anos.

