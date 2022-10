Principal entidade da Capital gaúcha no segmento de eventos e turismo, o Porto Alegre e Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau (POACVB) completa 25 anos de atuação neste mês.

A história do POACVB iniciou em 1997, quando a Fundação Estadual de Turismo trabalhava para o fomento do setor no Rio Grande do Sul. A entidade resolveu criar o Convention de Porto Alegre, constituindo uma comissão que deveria estudar e projetar a sua organização. Foram cerca de seis meses de estudos e discussões, ao longo dos quais outras pessoas foram participando da elaboração do projeto. Assim surgia o Porto Alegre e Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau.

“É uma história linda. O objetivo principal do Convention, que é o artigo primeiro de seu estatuto, é gerar negócios para a cidade de Porto Alegre, através da captação e geração de eventos e estimulação da presença de visitantes. , a entidade comemora anos gloriosos, com captação de centenas de grandes eventos, mantendo-se ativa em plena pandemia e reiniciando fortemente a recuperação de Porto Alegre após o período”, disse a vice-presidente do POACVB, Lourdes Fellini, uma das fundadoras da entidade.

Ao completar 25 anos, o Porto Alegre Convention Bureau protagoniza uma história de superação, já tendo enfrentado vários percalços e crises, mas se consolidando entre as principais entidades da Capital.

Atualmente, há vários projetos que contam com o empenho do POACVB para seu sucesso. Entre eles, está o Plano de Marketing e Turismo, que consiste em qualificar os pontos turísticos já existentes na Capital, oferecendo roteiros que possam integrar diferentes locais, além do aprimoramento da imagem de Porto Alegre através do marketing digital.

Também está em execução na entidade um fortalecimento na conscientização do Room Tax, taxa que representa grande parte da receita destinada aos Convention Bureaus. A contribuição facultativa é aplicada aos hóspedes de hotéis e propicia ações que beneficiam a infraestrutura turística das cidades. Com isso, os principais beneficiados são bares, restaurantes, espaços de entretenimento e os próprios hotéis, que figuram entre os 52 segmentos favorecidos pelo turismo de maneira direta ou indireta.

Para fortalecer o tema no setor de hotelaria, o POACVB vem realizando treinamentos com equipes de recepção, gerência, eventos e comercial de hotéis associados. Neste segundo semestre, a entidade aperfeiçoou seu modelo de trabalho, tornando-o uma capacitação que possibilita que os profissionais conheçam mais sobre as novidades e diferenciais da capital, como o Pontal e a Orla do Guaíba.

Outro ponto relevante para o Porto Alegre Convention Bureau é o relacionamento, palavra que vem norteando a atuação da entidade. A ideia é envolver os associados em diversos eventos com forte impacto na cadeia produtiva e na economia local. “Trabalhamos para estar junto de nossos associados e ao lado dos governos municipal e estadual, sendo um importante ponto de apoio para o crescimento da economia e da cadeia produtiva de Porto Alegre”, completou a presidente do POACVB, Adriane Hilbig.

Sobre o Porto Alegre Convention Bureau

Fundado em 1997, o POACVB é uma fundação privada, sem fins lucrativos, que visa o desenvolvimento econômico e social através do turismo de eventos, com atuação na Capital Gaúcha e Região Metropolitana.

A entidade objetiva aumentar o fluxo turístico, com economia e agilidade nas ações de captação, promoção, apoio e realização de eventos. Atualmente, o POACVB trabalha em conjunto com o trade local em segmentos como hospedagens, gastronomia, eventos, comunicação, transportes e atrativos turísticos.