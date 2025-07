Porto Alegre Porto Alegre decreta luto oficial em memória do ex-prefeito Guilherme Socias Villela

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

Aos 90 anos, o político enfrentava problemas de saúde Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O prefeito Sebastião Melo decretou nesta quinta-feira (31), luto oficial de três dias em memória do ex-prefeito Guilherme Socias Villela, falecido na mesma data. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre.

“Recebemos com enorme tristeza a notícia do falecimento do ex-prefeito Guilherme Socias Villela, gestor exemplar que deixou um legado de desenvolvimento urbano, ambiental e social em Porto Alegre. Não por acaso, nossa sede administrativa recebeu o nome dele ainda em vida, como homenagem ao seu trabalho pela cidade. Desejamos força para a nossa colega Ana Pellini, secretária da Fazenda, sua esposa, aos demais familiares e a todos os admiradores do grande Villela neste momento de dor”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Trajetória

Natural de Uruguaiana, Guilherme Socias Villela tinha 90 anos. Economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), foi prefeito de Porto Alegre entre 1975 e 1983, vereador e deputado estadual.

Durante sua gestão, entregou os parques Marinha do Brasil e Harmonia, criou o Brique da Redenção, o Centro Municipal de Cultura (Teatro Renascença, Sala Álvaro Moreyra, Atelier Livre e a Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães) e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Em sua homenagem, a sede da prefeitura foi nomeada Centro Administrativo Municipal Guilherme Socias Villela, em 2023.

