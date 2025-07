Inter Seis reviravoltas, seis classificações: o Inter fez história na Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Na última virada colorada pela Copa do Brasil, Patrick foi decisivo e comandou a classificação com atuação de destaque Foto: Ricardo Duarte/Internacional Na última virada colorada pela Copa do Brasil, Patrick foi decisivo e comandou a classificação com atuação de destaque. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1 nesta quarta-feira (31), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar do resultado negativo, essa não é a primeira vez que o Colorado inicia a disputa em desvantagem e consegue reverter o cenário. A história da competição guarda momentos em que o clube gaúcho transformou derrotas em classificações memoráveis.

Em 1997, contra o Santos, o Inter perdeu o jogo de ida na Vila Belmiro, com gols de Robert e Macedo. No confronto em Porto Alegre, Arílson brilhou e marcou duas vezes, empatando o agregado. Nos pênaltis, vitória colorada por 3 a 2.

Três anos depois, em 2000, o revés veio diante do Botafogo-SP, que venceu o primeiro confronto por 2 a 1. Mesmo com a virada paulista com gols de Claudinho Baiano e Júlio César, o Inter não se intimidou no segundo jogo e venceu por 3 a 0, com gols de Elivélton, Tim e Juca.

Em 2006, o Paraná venceu por 2 a 0 em casa, mas não resistiu à força do Inter no Beira-Rio. Com um elenco estrelado, o Colorado aplicou 5 a 1, com gols de Andrezinho (duas vezes), Índio, Magrão e Fernandão.

Outro episódio emblemático ocorreu em 2009, quando o Inter enfrentou o União Rondonópolis, do Mato Grosso. Mesmo com atletas renomados como D’Alessandro, Taison e Bolívar, o time gaúcho perdeu fora de casa por 1 a 0, gol de Diogo Galvão. No Beira-Rio, venceu por 2 a 0 e avançou.

Em 2016, o Santos levou vantagem no primeiro jogo pelas quartas de final, vencendo por 2 a 1 com gols de Rodrigão e Copete e Luis Manuel Seijas descontou para o Colorado. No jogo da volta, mesmo sem grandes estrelas, o Inter conseguiu reverter com gols de Aylon e Eduardo Sasha, garantindo a classificação nos acréscimos.

O último capítulo dessa lista aconteceu em 2019. O Palmeiras venceu no Allianz Parque por 1 a 0 com gol de Zé Rafael. No Beira-Rio, mesmo com duas expulsões – D’Alessandro e Pedro Lucas –, o Inter reagiu. Patrick marcou, levou a disputa para os pênaltis e o Colorado venceu por 5 a 4.

Agora, o desafio é maior. Pela primeira vez, o Inter tentará reverter fora de casa uma derrota sofrida no jogo de ida da Copa do Brasil. Em todas as ocasiões anteriores, as viradas aconteceram diante da torcida colorada. Para seguir na competição, o time precisa vencer por dois gols de diferença no Maracanã, na próxima quarta-feira (6), às 21h30min, evitando assim a decisão nos pênaltis.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/seis-reviravoltas-seis-classificacoes-o-inter-fez-historia-na-copa-do-brasil/

Seis reviravoltas, seis classificações: o Inter fez história na Copa do Brasil

2025-07-31