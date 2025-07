Grêmio Zagueiro Gustavo Martins se machuca em último jogo do Grêmio

Gustavo Martins sofreu uma lesão muscular grau II-B no bíceps femoral da coxa direita, e desfalca o Grêmio

No final da tarde de quarta-feira (30), o Grêmio informou que Gustavo Martins sofreu uma lesão muscular de grau II-B no bíceps femoral da coxa direita. O zagueiro vinha atuando improvisado como lateral-direito, já que João Lucas estava lesionado e João Pedro segue em recuperação.

Gustavo Martins sentiu a lesão no segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na noite de terça-feira (29). Com isso, o técnico Mano Menezes precisou substituí-lo e recorreu a mais uma improvisação na lateral direita: Camilo, volante de origem, entrou no lugar, mesmo com João Lucas — já recuperado — disponível no banco de reservas.

“Não coloquei [João Lucas] porque ele retornou há pouco da lesão que teve. Foi uma lesão muscular bem significativa. Já está treinando, mas estamos dando tranquilidade para que possa voltar com segurança. Hoje entendemos que o Camilo deveria entrar, porque, na ausência de ambos os Joãos [Lucas e Pedro], ele treinou bastante como lateral. Sentimos confiança para colocá-lo nessa função, e acho que a resposta dele justificou nossa escolha”, explicou Mano Menezes em entrevista coletiva após a partida contra o Fortaleza.

João Pedro, por sua vez, já voltou a treinar com bola. Ele se recupera de uma fratura no maléolo medial do tornozelo esquerdo, sofrida no final de maio, e precisou passar por cirurgia. A previsão de retorno aos gramados é entre 20 e 30 dias.

Um dia antes da lesão de Gustavo Martins, o Grêmio negociou Igor Serrote com o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Mesmo com a carência na posição, o Tricolor Gaúcho não tem planos imediatos de contratar um novo lateral-direito. A direção avalia reforços apenas caso surja uma boa oportunidade de mercado.

Zagueiro Gustavo Martins se machuca em último jogo do Grêmio

