Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

Principal foco de insegurança são as paradas e terminais. (Foto: Joel Vargas/PMPA)

Levantamento divulgado pela prefeitura de Porto Alegre contabiliza um total de 15 assaltos em ônibus do transporte coletivo da cidade nos cinco primeiros meses de 2023. A maioria dos ataques foi registrada em maio, com oito ocorrências. Caso se mantenha a média, a capital gaúcha chegará a dezembro com 36 roubos a passageiros e tripulantes – menor número em oito anos.

Essa linha decrescente é ressaltada pela série histórica. Em 2016 foram registrados 915 assaltos, número que baixou para 615 e 400 nos dois anos seguintes. Já em 2019 foram notificados 191 incidentes, seguidos por 140 no ano seguinte, 61 ao longo de 2021 e 40 no ano passado (quando não houve ocorrências em novembro e dezembro).

A estatística é do Fórum Transporte Seguro, que conta com represetantes de empresas e entidades do segmento, além da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Guarda Municipal, Brigada Militar e Polícia Civil. Com reuniões mensais, o colegiado tem por objetivo a realização de ações integradas para reduzir a incidência desse tipo de crime.

Foco de insegurança

De acordo com especialistas que participam da iniciativa, para usuários do serviço o principal foco de insegurança não têm sido o interior dos coletivos, mas as paradas e terminais. O assessor de Comunicaçãoe Relações Institucionais do consórcio Mob-Mobilidade, Fagno Ferreira da Costa, acrescenta:

“É importante que o passageiro evite ficar exposto nas paradas muito antes de seu ônibus chegar. Nesse sentido, os aplicativos [que indicam horários e itinerários das linhas] têm auxiliado os passageiros em relação ao tempo de espera do coletivo”.

Modelo de atuação

O trabalho desenvolvido pelo Fórum tem inspirado a adoção de iniciativas similares em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, onde os índices de assaltos no âmbito do transporte coletivo permanecem em alta. Coordenador de Fiscalização de Transporte da EPTC e com participação no grupo, Adailton Maia salienta:

“Nosso objetivo é zerar o número de ocorrências registradas pelos usuários de ônibus, garantindo assim maior segurança entre os trajetos realizados. Por esse motivo, o próximo passo é intensificar a fiscalização nos terminais e paradas de ônibus, em conjunto com outros órgãos”.

(Marcello Campos)

