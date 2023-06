Inter Fora de casa, Inter vence o Coritiba por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

Colorado está em oitavo lugar na tabela, com 17 pontos. Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Jogando fora de casa na noite dessa quinta-feira (22), o Inter venceu o Coritiba por 1 a 0, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar – com gol marcado por Pedro Henrique, de pênalti – deixou o Colorado em oitavo lugar na tabela, com 17 pontos. No próximo domingo, o time sob o comando de Mano Menezes enfrentará o América-MG em Belo Horizonte.

Primeiro tempo

O Inter começou a partida sendo pressionado pelo Coritiba, que trabalhava bem a bola. Logo aos 5 minutos o time paranaense quase abriu o marcador. Robson roubou a bola e foi avançando pelo campo em um rápido contra-ataque, Alef Manga recebeu a bola e invadiu a área, arriscando um chute cruzado que passou raspando o gol.

Melhor no jogo, o Coritiba continuou criando jogadas sem dar espaço ao Colorado. Pelas laterais, o alviverde avançava com rapidez com Robson e Jamerson, e aos 10 minutos a bola não entrou por pouco. Após escanteio, a bola sobrou para Bruno Gomes, de fora da área, que dominou e bateu rasteiro no cantinho. A finalização tirou tinta da trave e foi pela linha de fundo.

Com intensidade no jogo, o Coxa buscava o gol, e aos 26 minutos, Andrey foi derrubado perto da área. O árbitro assinalou pênalti, mas após revisão no lance, marcou apenas falta para a equipe coxa-branca. Jamerson foi para bater a falta, o camisa 83 mandou a bola por cima da barreira e passou raspando a trave.

Aos 45 minutos, Zé Roberto roubou a bola do time gaúcho e disparou em contra-ataque, e tocou para Alef Manga pela esquerda. Ele entrou na área, limpou a marcação e finalizou forte, o goleiro colorado fez uma grande defesa.

Segundo tempo

O Inter voltou melhor e a segunda etapa ficou equilibrada. Aos 14 minutos, Marcelino Moreno recebeu no meio e deu belo passe para Robson. O camisa 30 dominou no peito e finalizou, e, mais uma vez, o goleiro colorado salvou o time gaúcho.

Aos 19 minutos, Pedro Henrique foi lançado no miolo da zaga do Coritiba e levou um carrinho de Jean Pedroso. O próprio atacante bateu o pênalti e marcou para o Colorado.

O Coritiba chegou aos 22 minutos com Jamerson. O lateral colocou a bola dentro da área e Alef Manga ajeitou de peito para Bruno Gomes, que finalizou de primeira, mas a bola desviou na marcação e foi para fora.

Aos 27 minutos, Jean Dias, da entrada da área, bateu de pé esquerdo e Gabriel fez boa defesa. Cinco minutos depois, Alan Patrick, de dentro da área, chutou e o goleiro do Coritiba defendeu novamente.

O time da casa tentou criar mais jogadas para reverter o marcador, mas a equipe de Mano Menezes se fechou e o alviverde não conseguia finalizar.

Ficha técnica

– Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Robson, Kuscevic, Jean Pedroso, Thiago Dombroski (Bruno Viana) e Jamerson (Boschilia); Bruno Gomes (Ruan Assis), Andrey (Matheus Bianqui) e Moreno; Zé Roberto (Kaio César) e Alef Manga. Técnico: Antônio Carlos Zago.

– Inter: John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Campanharo (Jean Dias), Rômulo, Johnny (Matheus Dias), Alan Patrick; Pedro Henrique (Thauan Lara) e Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Mano Menezes.

– Arbitragem: André Luiz Bento (MG), Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG). VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa-MG).

