Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2021

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) anunciou nesta terça (7) que deve distribuir as vacinas da Janssen aos municípios gaúchos na sexta-feira (10). A previsão é de que remessas do imunizante cheguem no início da tarde desta quarta-feira (8) ao Rio Grande do Sul.

A prefeitura de Porto Alegre aguarda horário de entrega e quantitativo a ser recebido para definir a estratégia e data de início da aplicação da dose de reforço na Capital.

De acordo com o Ministério da Saúde, quem tomou a vacina da Janssen deve tomar a segunda dose do mesmo imunizante em um intervalo de 2 a 6 meses após a primeira dose. Segundo o Vacinômetro, 43.890 pessoas receberam o imunizante da Janssen na Capital.

